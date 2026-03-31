I 3 migliori smartphone per rapporto qualità prezzo: la classifica di Altroconsumo

Il mercato degli smartphone è sempre più affollato, ma quando si passa dalla pubblicità ai numeri reali, il quadro cambia.

Dopo aver analizzato i migliori dispositivi per fotografia, l’associazione ha aggiornato la sua classifica puntando su un criterio molto più vicino alle esigenze quotidiane: il rapporto qualità-prezzo. Il risultato è una selezione mirata di tre smartphone, ognuno pensato per un tipo diverso di utilizzo, ma accomunati da un equilibrio reale tra costo e prestazioni.

Nel segmento dei foldable, spesso percepito come elitario e costoso, emerge il Motorola Razr 60 Ultra. Non è solo una scelta di stile, ma un dispositivo che riesce a tradurre l’innovazione in un utilizzo concreto.

Il punto di forza è il display OLED da 7 pollici, che una volta aperto offre un’esperienza quasi da tablet, mantenendo però un formato compatto quando chiuso. A questo si aggiungono prestazioni solide, grazie al processore Snapdragon e ai 16 GB di RAM, che garantiscono fluidità anche nelle operazioni più impegnative.

In altre parole, non è il classico pieghevole “da vetrina”, ma uno smartphone che può sostituire davvero un dispositivo tradizionale senza compromessi evidenti.

Fotografia: quando lo smartphone diventa una fotocamera

Per chi mette al primo posto la qualità degli scatti, la scelta indicata è il Google Pixel 9, che continua a rappresentare un punto di riferimento nel settore.

Il sensore da 50 megapixel lavora in combinazione con l’elaborazione software di Google, uno degli aspetti più apprezzati nei test. Il risultato sono immagini nitide, dettagliate e soprattutto affidabili anche in condizioni difficili, come gli ambienti con poca luce.

Non meno importante lo schermo piatto, che rende l’utilizzo quotidiano più intuitivo e riduce il rischio di tocchi involontari. È uno smartphone che punta sulla sostanza, senza effetti speciali inutili, ma con una resa fotografica che nella vita reale fa la differenza.

Chi invece cerca uno smartphone che non costringa a vivere con il caricabatterie in tasca dovrebbe guardare al Oppo A6 Pro 5G. Nei test di Altroconsumo ha raggiunto un dato che pesa più di qualsiasi scheda tecnica: fino a 55 ore di autonomia.

Un risultato che, tradotto nella quotidianità, significa poter affrontare più giornate senza ansia da batteria. Il dispositivo si difende bene anche sotto altri aspetti, come il display OLED da 6,6 pollici e prestazioni equilibrate per uso quotidiano, pur senza ambizioni da top di gamma.

È la scelta tipica di chi vuole affidabilità, più che prestazioni estreme.

La scelta finale resta personale

Quello che emerge da questi test è un messaggio chiaro: non esiste lo smartphone “migliore in assoluto”, ma esiste quello più adatto alle proprie abitudini.

Chi viaggia e lavora in mobilità potrebbe privilegiare la versatilità del pieghevole, chi ama fotografare troverà nel Pixel un alleato concreto, mentre chi punta sulla durata sceglierà senza esitazioni un modello come Oppo.

Il punto, oggi, non è più inseguire il modello più costoso o più pubblicizzato, ma capire quale dispositivo riesce davvero a semplificare la vita quotidiana. E proprio su questo terreno, lontano dalle campagne marketing, test come quelli di Altroconsumo continuano a offrire indicazioni che valgono più di qualsiasi slogan.