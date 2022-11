Hub USB-C 6-in-1 a metà prezzo su Amazon: AFFARE

Sì, in circolazione ci sono notebook muniti solo di una o due porte USB-C (come il mio MacBook Pro del 2017, ad esempio). Per questo motivo, un hub USB-C è assolutamente necessario. Poi se è 6-in-1 ed è anche in super sconto, tanto meglio. Attualmente su Amazon è in promozione l’hub di NOVOO, valutato positivamente da oltre 2.000 utenti. Lo sconto è del 50%, ma per ottenerlo devi spuntare la casella del Coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello. Il prezzo finale così passerà da 25,99 euro a 12,99 euro. Volendo usare una sola parola, “affare“!

Ciò che rende davvero interessante questo hub USB-C è il design, compatto e efficiente, e la scocca completamente in metallo per migliorare la dissipazione del calore. La finitura metallica infatti si sposa perfettamente con la livrea dei portatili Apple.

Ma è dal punto di vista puramente pratico che questo dispositivo si distingue. Con una spesa di poco superiore ai 10€ (solo per oggi, e solo utilizzando il Coupon), ci si porta a casa un accessorio che ha con sé le seguenti porte:

1x lettore di card TF

1x lettore di card SD

1x HDMI 4K

3x USB-A 3.0

Perfetto per espandere le porte di qualunque recente PC e Mac, ma anche iPad, console e smart tv. Insomma, è compatibile con tutto e senza driver aggiuntivi.

📢 Ricorda di spuntare il box del Coupon per ottenere uno sconto del 50% e pagare, di conseguenza, solo 12,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.