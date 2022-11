Signore e signori, questa è un’offerta C-L-A-M-O-R-O-S-A. Su eBay è attiva una promozione che si traduce in sconto del 15% su una vasta gamma di prodotti, anche già in sconto. Ebbene, tra gli articoli in vetrina c’è anche lo strepitoso Samsung Smart TV Crystal 4K UHD da 50 pollici che passa da 701,99 euro a 299 euro. Come? Grazie allo sconto del 50% già applicato e all’ulteriore risparmio di 50 euro che ottieni utilizzando il codice REGALI22. Meglio di così, non si può.

L’articolo è venduto da Monclick Italia, rivenditore professionale nonché venditore autorizzato Samsung. Puoi concludere l’acquisto andando sul sicuro, perché il feedback è positivo al 96,6% (con oltre 230mila recensioni).

Smart TV Samsung Crystal 50″ UHD 4K

Questo televisore smart di Samsung – modello UE50AU7170UXZT – vanta uno splendido pannello LED da 50″ con tecnologie HDR, Dynamic Crystal Color e UHD Dimming. Il design è moderno, perfetto per qualsiasi stanza del tuo appartamento. E nemmeno il sistema audio scherza, con altoparlanti 2CH da 20W con suono adattivo e supporto al Dolby Digital Plus.

Lasciati avvolgere da un suono perfettamente armonizzato: grazie a Q-Symphony, gli altoparlanti di TV e soundbar funzionano all’unisono per un effetto surround migliorato, senza bisogno di silenziare gli altoparlanti del TV. Grazie a un profilo ultra-sottile, il tuo TV Crystal UHD si fonde armoniosamente con i tuoi interni per un look minimalista che colpisce per la sua eleganza.

Il tutto viene gestito dal processore Crystal 4K: il potente sistema di upscaling regala a tutti i contenuti una risoluzione 4K, per una resa cromatica più vicina alla realtà grazie alla sofisticata tecnologia di mappatura dei colori sviluppata da Samsung.

Sul retro trovi tutte le porte di cui hai bisogno (HDMI, USB-A e così via), ma supporta anche il Bluetooth e AirPlay. Ciò significa che puoi trasmettere video, foto e serie televisive direttamente dal tuo iPhone/iPad, con un semplice tap.

Infine, trattandosi di un televisore smart, puoi scaricare tutte le applicazioni che vuoi per lanciarti nel mondo dello streaming, come Netflix, Apple TV+, Prime Video, Disney+ e così via. Il sistema operativo è Tizen.

Cosa devi sapere sulla promo eBay

Il codice REGALI22 è valido per uno sconto del 15%, che si traduce un risparmio massimo di 50 euro (come in questo caso). Ogni utente iscritto a eBay può utilizzare il sopracitato codice per un massimo di 4 volte e per una spesa minima di 15 euro. La promo è attiva fino alle 23:59 del 16 novembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.