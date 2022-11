È la console più desiderata ormai da due anni ed è praticamente… introvabile! In queste ore però non solo è in disponibilità immediata su eBay, ma la puoi acquistare anche approfittando di uno sconto di 50 euro utilizzando il codice REGALI22! La promozione è sul bundle con PlayStation 5 Standard e Horizon Forbidden West e – calcolatrice alla mano – il prezzo finale passa a 779,90 euro.

Se sei interessato/a, ti consiglio di concludere l’affare in fretta. Al momento della stesura di questo articolo, sono stati venduti oltre 400 bundle.

La PlayStation è venduta da MegaStore Italy, rivenditore professionale con feedback positivo al 100% (punteggio basato su oltre 208mila recensioni). La spedizione – così come la restituzione – è gratuita.

PlayStation 5: una console così, non l’hai mai vista

La console di Sony, sin da quella di prima generazione, non ha mai perso il titolo di piattaforma di gioco più popolare e desiderata. PlayStation 5 non è da meno, anzi, quando capitano le ondate di nuove unità, si creano file pazzesche di gamer che provano ad acquistarla.

Ora che è disponibile su eBay, e a prezzo scontato poi, perché mai dovresti fartela sfuggire? Il bundle include la versione Standard di PlayStation 5 (quella con lettore Blu-Ray) e l’esclusiva Horizon Forbidden West, la nuova avventura di Aloy in un mondo che unisce macchine mostruose e pericolose e paesaggi mozzafiato.

PS5 vanta una scheda tecnica spaventosa che si traduce in prestazioni fuori dal comune. Spiccano l’unità SSD ad altissima velocità che riduce drasticamente i tempi di caricamento, l’audio 3D, i grilletti adattivi del controller DualSense, e un’esperienza di gioco con frame rate fino a 120 FPS, risoluzione 4K e pieno supporto della tecnologia HDR.

Giusto per rendere la situazione ancora più intrigante, ti segnalo che tra pochi giorni sarà disponibile l’attesissimo God of War Ragnarok (puoi preordinarlo qui in offerta). Lo spot rilasciato da Sony per l’occasione è uno spasso e ha già mandato in tilt la community. L’hype è alle stelle più che mai, quindi meglio assicurarsi una PS5 ora che è anche in sconto.

Cosa devi sapere sulla promo eBay

Il codice REGALI22 è valido per uno sconto del 15%, che si traduce un risparmio massimo di 50 euro (come in questo caso). Ogni utente iscritto a eBay può utilizzare il sopracitato codice per un massimo di 4 volte e per una spesa minima di 15 euro. La promo è attiva fino alle 23:59 del 16 novembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.