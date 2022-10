HP infila macOS nella pubblicità di un PC Windows

Epica gaffe per HP. In una recente pubblicità dedicata al “portatile perfetto”, ha infilato per errore una schermata di macOS su un PC Windows. Esperimento di Photoshop venuti male.

Guardate l’immagine qui in cima al post. È la nuova campagna HP da mandare su Reddit e ritrarrebbe un laptop Windows prodotto da HP; peccato che includa anche una svista sesquipedale. Il sistema operativo che si vede tuttavia non è Microsoft, ma Apple.

“Per i nomadi digitali e il lavoro da qualsiasi luogo tranne che a casa (sì, lo sappiamo), HP ha laptop adatto a qualunque luogo da cui lavorare” recita l’annuncio. Lo screenshot di macOS mostra una casella di posta Gmail in Chrome, con un logo Apple ben riconoscibile nella barra dei menu.

Le possibilità a questo punto sono tre. O qualcuno ha trovato il modo di far girare macOS su computer HP in barba alle limitazioni tecniche e agli accordi di licenza (dunque siamo di fronte ad un Hackintosh); oppure -e questa è la più probabile- qualche grafico distratto ha incollato per sbaglio una schermata del Mac su laptop Windows.

Al momento della stesura di questo post, la campagna risulta ancora visibile su Reddit. Per ammirarla, basta fare clic qui.