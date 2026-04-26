Ho comprato la Power Bank di Samsung e quella da 5 euro su Amazon: il verdetto del confronto ti stupirà

Il mercato delle batterie portatili si è polarizzato in modo quasi violento. Da un lato abbiamo i giganti della tecnologia che propongono accessori certificati a prezzi che spesso superano i trenta o quaranta euro; dall’altro, la giungla dei marketplace orientali offre accumulatori al costo di un cappuccino e un cornetto.

Abbiamo messo a confronto la Samsung Battery Pack da 10.000 mAh (modello EB-P3400) con una controparte “bulk” da 5 euro reperita su Amazon, cercando di capire cosa separi realmente un prodotto ingegnerizzato da uno assemblato al risparmio.

Le differenze reali tra una power bank di Samsung e una economica di Amazon

Il primo scontro avviene sul piano della chimica e della conversione energetica. La power bank di Samsung dichiara 10.000 mAh e, nei test di scarica, riesce a restituire circa il 75-80% della sua capacità reale ai dispositivi collegati. È un valore eccellente, giustificato dalla qualità delle celle agli ioni di litio e da un’elettronica di controllo che minimizza la dispersione termica. Al contrario, il modello economico da 5 euro, pur vantando sulla scocca la medesima capacità, fatica a completare un singolo ciclo di ricarica di un moderno smartphone di fascia alta.

La discrepanza non è solo figlia di celle di dubbia provenienza, ma del circuito di boost che deve innalzare la tensione dai 3.7V interni ai 5V o più richiesti dallo standard USB. Mentre Samsung utilizza induttori di alta qualità che restano freddi, l’unità economica dissipa una quantità enorme di energia sotto forma di calore. Curiosamente, durante lo smontaggio di questi dispositivi economici, non è raro trovare all’interno dei piccoli pesi metallici o sacchetti di sabbia incollati al telaio: servono a dare all’utente una sensazione di “solidità” che la tecnologia interna non potrebbe garantire.

La vera differenza, tuttavia, risiede nel dialogo tra caricabatterie e telefono. Il modello Samsung supporta il protocollo Super Fast Charging a 25W, che permette di portare un Galaxy S23 dal 0% al 50% in circa mezz’ora. La gestione dell’erogazione è fluida: la curva di potenza cala progressivamente per preservare la salute della batteria dello smartphone.

L’alternativa da 5 euro opera in regime di “anarchia elettrica”. Eroga una corrente costante di circa 1.5A o 2A, ma soffre di un ripple (ondulazione residua) elevatissimo. Questo significa che la tensione non è una linea retta pulita, ma una sequenza di micro-picchi che, nel lungo periodo, possono degradare i componenti sensibili della scheda madre del telefono. Un dettaglio laterale che molti ignorano è che la scocca della power bank Samsung è realizzata con una percentuale di plastica riciclata certificata UL, un materiale che al tatto risulta poroso e meno incline a graffiarsi rispetto alla plastica lucida e croccante del modello economico.

Spesso valutiamo questi oggetti per quanto durano, ma dovremmo valutarli per come “muoiono”. Un’intuizione meno ortodossa ci suggerisce che la power bank da 5 euro non è solo meno efficiente, ma è intrinsecamente progettata per il guasto precoce a causa della mancanza di bilanciamento termico tra le celle. Se una cella si scalda troppo, trascina con sé l’intero pacchetto.

Scegliere il modello di marca non è dunque un atto di fedeltà al brand, ma una polizza assicurativa sulla longevità del dispositivo principale. La sicurezza elettrica non è un parametro binario (funziona/non funziona), ma una scala di grigi che determina se il vostro smartphone tra due anni avrà ancora una batteria efficiente o se inizierà a spegnersi improvvisamente al 20% di carica residua. In conclusione, il risparmio immediato di trenta euro rischia di trasformarsi in una spesa di riparazione tripla nel giro di pochi mesi.