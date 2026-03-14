“Ho aperto WhatsApp e non lo riconoscevo più”: come cambia l’App dopo l’ultimo aggiornamento

WhatsApp sta attraversando un’importante fase di rinnovamento grafico e funzionale, con un aggiornamento che porta con sé nuove interfacce, funzionalità premium e cambiamenti significativi nell’esperienza dell’utente.

I tester delle versioni beta stanno già esplorando le nuove opzioni, e il panorama futuro per chi utilizza l’app potrebbe sembrare molto diverso da quello che conosciamo oggi. Ecco come l’aggiornamento potrebbe trasformare WhatsApp e cosa aspettarsi nei prossimi mesi.

Il restyling grafico è uno dei cambiamenti più evidenti, in particolare su Android, dove l’app sta introducendo una nuova versione delle bolle dei messaggi. Le vecchie bolle, caratterizzate da angoli spigolosi, sono state sostituite da forme più arrotondate, che conferiscono all’interfaccia un aspetto più pulito e moderno. Inoltre, le immagini e i video non sono più racchiusi in una bolla tradizionale: questi elementi visivi ora si integrano nel flusso della conversazione, diventando essi stessi elementi arrotondati, una modifica che migliora l’estetica senza alterare la funzionalità.

Questi cambiamenti visivi non vanno a modificare l’utilizzo quotidiano dell’app, ma contribuiscono a rendere l’esperienza complessiva più fluida e moderna. L’interfaccia si adatta così alle nuove aspettative estetiche degli utenti, senza stravolgere la struttura che ha reso WhatsApp così popolare.

WhatsApp Premium: cosa cambia per gli utenti abbonati?

L’introduzione di una versione premium dell’app porta con sé nuove funzioni pensate per utenti più esigenti. La beta 2.26.9.6 ha dato il via a un piano di iscrizione a una lista d’attesa per il servizio premium. La novità principale riguarda la gestione delle chat fissate: attualmente è possibile bloccare solo tre conversazioni nella parte superiore della lista, ma con l’abbonamento questo numero salirà a ben venti. Per chi utilizza WhatsApp in modo intensivo, questa opzione offrirà maggiore flessibilità, semplificando l’accesso alle chat più importanti.

Inoltre, una delle novità premium riguarda le suonerie personalizzate per le chiamate WhatsApp. Mentre oggi è già possibile impostare una suoneria diversa per le chiamate in arrivo, gli utenti premium avranno accesso a una selezione di suoni esclusivi, pensati per rendere ogni chiamata ancora più distintiva. Tuttavia, è importante notare che questa funzione si applicherà solo alle chiamate interne all’app e non alle notifiche dei messaggi.

Anche per gli utenti iOS, l’aggiornamento porta novità interessanti. Con la versione beta 26.8.75, WhatsApp ha introdotto un nuovo sistema di suggerimento automatico di sticker: digitando un’emoji nella barra di testo, gli utenti vedranno immediatamente l’anteprima del primo sticker corrispondente. Toccandolo, si aprirà una selezione di sticker di terze parti, con la possibilità di espandere la ricerca per scoprire oltre 100 nuovi sticker, arricchendo così l’esperienza di comunicazione visiva.

Inoltre, con la versione 26.8.10.72, l’interfaccia di ricerca delle chat è stata migliorata. I filtri sono ora disposti in modo orizzontale al posto della lista verticale precedente, rendendo il layout più compatto e visivamente più gradevole. La sezione delle ricerche recenti è stata anche separata, consentendo un accesso rapido alle conversazioni più cercate.

Tutti questi cambiamenti hanno un impatto concreto sull’uso quotidiano dell’app. Se l’aspetto grafico potrebbe sembrare solo una piccola modifica, le nuove funzionalità premium e gli aggiornamenti su iOS suggeriscono che WhatsApp sta cercando di posizionarsi sempre di più come una piattaforma versatile e completa, in grado di rispondere a un pubblico che cerca sia una comunicazione immediata che un maggiore livello di personalizzazione.

Questa evoluzione porterà probabilmente a una divisione tra utenti gratuiti e premium, con funzionalità sempre più esclusive per chi sceglie l’abbonamento. Le opzioni come l’aumento delle chat fissate e le nuove suonerie per le chiamate sono pensate per migliorare l’efficienza e la personalizzazione dell’esperienza, soprattutto per chi utilizza WhatsApp per motivi professionali o per una comunicazione intensiva.