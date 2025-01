Hard disk esterno da 500GB a 27€ su Amazon: sconto pazzesco

Un hard disk esterno è un dispositivo di archiviazione portatile che consente di salvare e trasferire dati tra computer e altri dispositivi e oggi, su Amazon, l’HDD Maxone da 500GB viene messo in sconto del 45% e viene venduto a 27€.

45% di sconto sull’hard disk esterno da 500GB su Amazon

L’hard disk esterno da 500GB è la soluzione ideale per chi cerca un dispositivo di archiviazione portatile e ad alte prestazioni. Con un design ultra sottile e un corpo in metallo (spessore di soli 0,4 pollici), questo modello è resistente e durevole, grazie alla struttura antigraffio in alluminio, che mantiene il disco fresco e silenzioso anche durante l’uso prolungato.

Questo hard disk esterno è compatibile con diverse piattaforme: offre prestazioni stabili e veloci per PS e Xbox, e funziona senza problemi anche con Microsoft Windows e Mac OS (versione 10.6.5 e successive). Tuttavia, per collegarlo a un Mac, è necessario un adattatore.

Grazie alla tecnologia USB 3.0, questo dispositivo offre una velocità di trasferimento superveloce fino a 5 Gbit/s, che lo rende significativamente più rapido rispetto alle unità USB 2.0, pur rimanendo compatibile anche con esse. Questo significa che potrai trasferire rapidamente file, fare backup e archiviare i tuoi contenuti senza rallentamenti.

Il vantaggio principale di questo hard disk esterno è la sua funzionalità Plug and Play: non necessita di alimentazione esterna né di installazione di software. Basta collegarlo al dispositivo e iniziare a usarlo subito. È perfetto come spazio di archiviazione aggiuntivo per il tuo computer o la tua console di gioco, offrendo un modo semplice ed efficiente per gestire i tuoi dati.

Oggi, su Amazon, l’hard disk esterno Maxone da 500GB viene messo in sconto del 45% e viene venduto a 27€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.