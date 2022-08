Hanno spento un iPhone rubato: ci sono speranze di ritrovarlo?

Purtroppo, prima o poi può capitare di perdere l’iPhone o, peggio, che qualcuno lo rubi. E se lo spengono, non c’è modo di localizzarlo sulla mappa in tempo reale. Cosa fare dunque in simili frangenti? Ecco qualche consiglio pratico.

Trova il mio iPhone è una tecnologia geniale. Da una parte infatti Apple blinda il dispositivo all’account del legittimo proprietario, e dall’altra consente di effettuare una serie di operazioni da remoto. Tipo:

Individuare il dispositivo su una mappa attraverso iCloud.com/find o l’app Dov’è

attraverso iCloud.com/find o l’app Dov’è Segnalare il dispositivo come smarrito , così da mantenere le informazioni al sicuro, disabilitare Apple Pay e mostrare un messaggio personalizzato sulla Schermata di Blocco.

, così da mantenere le informazioni al sicuro, disabilitare Apple Pay e mostrare un messaggio personalizzato sulla Schermata di Blocco. Far emettere un suono al dispositivo, per ritrovarlo

al dispositivo, per ritrovarlo Inizializzare il dispositivo da remoto

da remoto Rimuovere il dispositivo dal proprio account iCloud

La buona notizia è che, con le ultime versioni di iOS, Dov’è conserva comunque in memoria l’ultima posizione conosciuta del dispositivo, e in più -se è acceso ma privo di copertura- può individuarlo sfruttando la connessione degli iPhone, iPad e Mac nei paraggi.

Purtroppo, nonostante geniali brevetti depositati, ad oggi non c’è modo di ritrovare un iPhone rubato o smarrito che è stato anche spento. E quando le speranze di riaverlo vacillano, potete soltanto ripristinarlo da remoto: non appena tornerà online, Apple lo piallerà e bloccherà. Così almeno i vostri dati saranno al sicuro.

In questo caso -che si spera non càpiti mai- però dovrete fare anche dell’altro, e cioè segnalare furto/smarrimento all’operatore telefonico, così che possa impedire illeciti con la vostra SIM. Infine, fate denuncia alla polizia segnalando il numero di serie del telefono.

Poi, finito il periodo del lutto, resta il finale dolce-amaro: bisogna ricomprare l’iPhone nuovo, con relativo esborso. E per fortuna che su Amazon si fanno buoni affari, con sconti fino a -25%. Meglio di niente.