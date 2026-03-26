Hai un vecchio iPhone? Anche se non lo usi corri ad accenderlo, lo chiede Apple

Se avete un telefono in casa che risponde al nome di iPhone, accendetelo pure se è datato: la richiesta giunge direttamente dalla Apple.

Non è una novità di quelle che cambiano l’interfaccia o aggiungono funzioni. È più silenziosa, ma riguarda direttamente chi ha lasciato un iPhone in un cassetto, magari acceso solo ogni tanto. Apple ha rilasciato aggiornamenti che non fanno scena, ma servono a chiudere falle già scoperte.

Cosa sta succedendo davvero

Insieme a iOS 26.4, che è l’aggiornamento principale per i modelli più recenti, è arrivata una serie di patch dedicate ai sistemi precedenti. Tra queste, quella che riguarda più persone è iOS 18.7.7.

Non porta nuove funzioni, non cambia nulla in apparenza. Serve a correggere vulnerabilità. Alcune note, altre meno. Il punto è che quando Apple pubblica aggiornamenti di questo tipo, spesso significa che quei problemi sono già stati individuati e, in certi casi, anche sfruttati.

E la lista dei dispositivi coinvolti è più ampia di quanto si pensi. Non solo iPhone. Ci sono aggiornamenti anche per iPad, Mac e perfino Apple Watch molto vecchi, con versioni come watchOS 5 ancora supportate sul fronte sicurezza.

Perché anche un iPhone spento può diventare un problema

Il dubbio viene naturale. Se non lo uso, perché dovrei preoccuparmi? Il punto è che un dispositivo non aggiornato resta vulnerabile anche quando non è il principale.

Basta accenderlo, collegarlo al Wi-Fi, usarlo per qualche operazione veloce. Oppure lasciarlo acceso in casa, con account ancora attivi. Email, iCloud, app installate anni fa. Tutto resta lì.

Se una vulnerabilità permette accessi non autorizzati o esecuzione di codice, il rischio non è teorico. Non serve un utilizzo quotidiano. Serve solo che il dispositivo sia esposto.

E spesso questi vecchi iPhone vengono riutilizzati proprio per cose semplici, come navigare, usare app secondarie o tenerli come backup. È lì che diventano più fragili.

Una strategia che guarda anche indietro

Apple da tempo segue questa linea. Non aggiorna solo l’ultima versione del sistema, ma rilascia patch anche per quelle precedenti. È una scelta precisa. Non obbliga tutti a passare subito all’ultimo sistema operativo, ma cerca di mantenere un livello minimo di sicurezza anche per chi resta indietro.

Non è un supporto infinito, ovviamente. A un certo punto si interrompe. Però il fatto che vengano aggiornati dispositivi con diversi anni sulle spalle dice qualcosa su come viene gestita la sicurezza.

E allo stesso tempo lascia intendere un’altra cosa. Se viene rilasciata una patch, significa che c’è qualcosa da sistemare subito.

Cosa cambia addesso

Per chi usa ancora un iPhone con iOS 18, l’aggiornamento compare direttamente nelle impostazioni. Basta aprire la sezione aggiornamenti e scaricarlo. Non ci sono passaggi particolari, nessuna procedura diversa dal solito.

Ma la differenza non si vede. Non ci sono nuove icone, non cambia la velocità, non arrivano funzioni nuove. E proprio per questo molti tendono a rimandare.

È qui che si crea il problema. Gli aggiornamenti più “visibili” si installano subito. Quelli che non portano novità spesso restano in sospeso. Accendere un vecchio iPhone e aggiornarlo richiede pochi minuti. Però cambia il livello di esposizione. Non lo azzera, ma lo riduce.

Il punto non è creare allarme, ma capire come funzionano questi aggiornamenti. Non arrivano per caso, non sono distribuiti a caso. Arrivano quando qualcosa è già stato individuato.

E allora la domanda resta semplice. Quanti dispositivi dimenticati ci sono in casa, ancora collegati a un account, ancora potenzialmente accessibili, ma fermi a una versione vecchia?