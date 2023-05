Hai un vecchio iPad? Ecco come sfruttarlo al meglio

Molti di noi si trovano con un vecchio iPad inutilizzato, incapace di gestire le ultime applicazioni e giochi, ma con ancora molto da offrire. In questo articolo, esploreremo 12 modi creativi per riutilizzare il tuo vecchio iPad, trasformandolo in un telecomando, una cornice per foto digitali, un lettore di ebook dedicato e molto altro ancora.

Trasforma il tuo vecchio iPad in una cornice digitale. Il tuo vecchio iPad può diventare una cornice digitale, mostrando le tue foto di famiglia preferite. Utilizza l’app Foto di Apple per creare presentazioni animate o scarica un’app di terze parti con funzionalità più avanzate.

Utilizza il tuo vecchio iPad come assistente meccanico. Investi in una custodia protettiva come Griffin Survivor e utilizza il tuo vecchio iPad come assistente meccanico in garage.

Investi in una custodia protettiva come Griffin Survivor e utilizza il tuo vecchio iPad come assistente meccanico in garage. Trasforma il tuo vecchio iPad in un sistema di intrattenimento per auto. Monta un iPad in auto e utilizzalo per la navigazione offline, o crea un semplice sistema di intrattenimento montandolo sui sedili posteriori.

Crea un sistema di sorveglianza domestica con il tuo vecchio iPad. Il tuo vecchio iPad può essere trasformato in un sistema di sorveglianza domestica economico. Scarica un'app come Presence o Manything che ti permette di utilizzare l'iPad come telecamera di sicurezza wireless. Posiziona il tuo iPad in un punto strategico, assicurandoti di avere una buona vista dell'area che desideri monitorare. Le app invieranno notifiche al tuo smartphone o ad un altro dispositivo ogni volta che rilevano movimento o rumore.

Non lasciare che il tuo vecchio iPad raccolga polvere in un cassetto. Con un po’ di creatività e le giuste app, puoi trasformarlo in uno strumento utile e funzionale.