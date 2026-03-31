Grok arriva su iPhone, iPad e Mac: come usarlo al posto di Siri

Grok è una delle nuove intelligenze artificiali che stanno cambiando il modo in cui si usano smartphone e computer, e oggi può essere utilizzata anche su iPhone, iPad e Mac senza particolari complicazioni.

Sviluppato da xAI, la società fondata da Elon Musk, Grok si presenta come un assistente capace di rispondere alle domande, generare contenuti e offrire informazioni aggiornate in tempo reale, anche grazie all’integrazione con i dati provenienti dal web e da X. È una proposta che si inserisce in un panorama sempre più competitivo, dove convivono strumenti come Siri, ChatGPT e Gemini, ma con un approccio leggermente diverso, più diretto e conversazionale.

Cos’è Grok e cosa può fare davvero

Alla base c’è un modello di intelligenza artificiale progettato per interagire in modo naturale. Grok può rispondere a domande, scrivere testi, aiutare nello studio e persino generare immagini. Tra le funzioni più interessanti c’è la possibilità di ottenere risposte aggiornate in tempo reale e di affrontare problemi complessi, anche in ambiti come programmazione o analisi.

Con le versioni più recenti, sono arrivate anche funzioni più avanzate come la modalità voce e l’analisi delle immagini tramite fotocamera, che permettono di interagire con l’assistente in modo più diretto. In pratica, non si tratta più solo di scrivere una domanda, ma di parlare o mostrare qualcosa e ricevere una risposta contestuale.

Come usare Grok su iPhone e iPad

Su iPhone e iPad, Grok può essere utilizzato principalmente tramite l’app ufficiale oppure attraverso la piattaforma X, dove è stato inizialmente integrato. Dopo l’accesso, l’interfaccia è simile a quella degli altri chatbot: si scrive o si parla e si riceve una risposta immediata.

L’esperienza è pensata per essere semplice, senza passaggi complessi. In pochi secondi è possibile chiedere informazioni, generare contenuti o avviare una conversazione continua, con un sistema che mantiene il contesto delle domande precedenti.

Come usarlo su Mac

Su Mac, invece, Grok si utilizza soprattutto tramite browser o piattaforma web. Non serve installare software specifici: basta accedere al servizio e iniziare a interagire. Questo rende l’esperienza molto simile a quella di altri strumenti AI disponibili online, ma con il vantaggio di avere un accesso rapido anche da desktop.

Per molti utenti, questa modalità è particolarmente comoda quando si lavora o si studia, perché permette di affiancare Grok alle attività quotidiane senza cambiare ambiente.

Perché Grok può interessare anche agli utenti Apple

Il punto interessante è che Grok non sostituisce direttamente Siri, ma si affianca come alternativa più flessibile in alcune situazioni. Dove Siri resta legata alle funzioni di sistema, Grok si muove meglio nella generazione di contenuti, nelle spiegazioni e nella gestione di richieste più complesse.

Questo crea uno scenario nuovo: chi usa dispositivi Apple può scegliere quale strumento utilizzare in base al contesto, combinando più assistenti invece di affidarsi a uno solo.

Un nuovo modo di usare l’AI su iPhone e Mac

La diffusione di strumenti come Grok racconta bene come sta cambiando il rapporto con la tecnologia. L’intelligenza artificiale non è più qualcosa di separato, ma diventa parte integrante dell’uso quotidiano dei dispositivi. Che si tratti di scrivere, cercare informazioni o risolvere un problema, il passaggio da ricerca tradizionale a conversazione continua è già iniziato.

E proprio in questo passaggio si gioca la differenza tra i vari assistenti: non solo cosa sanno fare, ma quanto riescono a integrarsi davvero nella vita di tutti i giorni.