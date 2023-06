Google Pixel 7: dopo 6 mesi è ancora il miglior medio gamma?

Il Google Pixel 7 è stato annunciato nel corso del 2022 ed è arrivato sul mercato – insieme al fratello maggiore Pixel 7 Pro – a fine anno. Lo abbiamo utilizzato intensamente e fin da subito ci è sembrato uno smartphone eccellente, con prestazioni fuori dalla norma per un dispositivo con un prezzo di listino inferiore ai 650 euro.

Pixel 7 dopo 6 mesi: breve recensione

Dopo sei mesi di utilizzo, il Google Pixel 7 ha dimostrato di essere uno smartphone solido e affidabile. Il design compatto e i bordi più piccoli rispetto al Pixel 7 Pro rendono il dispositivo più maneggevole e comodo da usare con una sola mano. Nonostante la dimensione più piccola dello schermo, 6.3 pollici, l’esperienza d’uso rimane eccellente, grazie all’uso di un display AMOLED piatto con un’ottima luminosità di picco di 1400 nit, migliorando notevolmente la visione all’aperto​​.

Le prestazioni generali del Pixel 7 sono state buone, anche se in alcuni casi il dispositivo tende a scaldarsi un po’, soprattutto durante l’uso intensivo di applicazioni impegnative. Nonostante il processore Tensor G2 e i 8GB di RAM, il Pixel 7 non è il top di gamma di Google, ma offre comunque un’esperienza d’uso fluida e reattiva​​, si confronta alla pari con il modello Pro.

Il lettore di impronte digitali sotto al display, che era stato un problema sul Pixel 6, è stato migliorato sul Pixel 7, risultando più rapido e accurato anche dopo sei mesi di utilizzo.

Per quanto riguarda la fotografia, le immagini prodotte dal Pixel 7 sono quasi identiche a quelle del suo fratello maggiore, il Pixel 7 Pro. Nonostante l’assenza di una lente teleobiettivo, il Pixel 7 è in grado di produrre immagini di qualità eccellente in quasi tutte le condizioni di illuminazione. L’unico punto debole è la fotocamera anteriore, che – pur essendo più che discreta – ha bisogno di essere migliorata per competere con i dispositivi di Samsung e Apple​. Molto bene anche la qualità di registrazione video, con una stabilizzazione più che buona e una messa a fuoco reattiva e precisa.

La batteria del Pixel 7 ha una durata piuttosto buona, nonostante la capacità di “soli” 4,355mAh. Tuttavia, la ricarica però non è velocissima, se confrontata con dispositivi di altri brand sulla stessa fascia di prezzo. Pixel 7 richiede oltre un’ora per una carica completa, una caratteristica che per molti potrebbe risultare determinante nella scelta di uno smartphone.

Pixel 7 o Pixel 7A

Il Google Pixel 7 e il Pixel 7a sono entrambi smartphone di alta qualità, ma presentano alcune differenze chiave. Il Pixel 7, con un prezzo di partenza di 649€, offre funzionalità high-end come un display OLED FHD+ da 6,3 pollici, resistenza all’acqua e alla polvere, e una fotocamera principale da 50MP. D’altro canto, il Pixel 7a, con un prezzo di partenza di 509€, offre specifiche molto simili a un costo inferiore, con un sensore principale da 64MP.

Entrambi i dispositivi sono equipaggiati con il processore Google Tensor G2 e 8GB di RAM, ma il Pixel 7 offre opzioni di storage più ampie e una ricarica wireless più veloce. In definitiva, la scelta tra i due dipende dalle esigenze specifiche dell’utente: il Pixel 7 per coloro che cercano funzionalità premium e una fotocamera di qualità maggiore, mentre il Pixel 7a è perfetto per coloro che cercano un ottimo rapporto qualità-prezzo e un dispositivo ancora più compatto.

Oggi su Amazon è possibile acquistare il Pixel 7a al suo prezzo di listino di 509€, con consegna gratuita e spedizione Prime. Mentre Google Pixel 7 si trova in forte sconto a 540€ circa, con un risparmio di oltre 100 euro rispetto al prezzo di partenza.

Con una differenza di prezzo così marginale, Google Pixel 7 rappresenta l’acquisto più sensato tra i due, nonostante sià già “vecchio” di 7 mesi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.