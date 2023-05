Google Pixel 7 vs Google Pixel 7a: Quale compro nel 2023?

La scelta dello smartphone non è mai facile, soprattutto quando si tratta di confrontare due prodotti di alto livello come il Google Pixel 7 e il Google Pixel 7a. Questi due modelli, nonostante appartengano alla stessa famiglia, presentano alcune differenze significative che possono influenzare la scelta finale in base alle esigenze specifiche dell’utente. Analizziamo le specifiche tecniche per aiutarti a capire quale acquistare.

Google Pixel 7: Potenza e prestazioni al top

Il Google Pixel 7, disponibile dal 13 ottobre 2022, si è imposto come uno dei migliori smartphone sul mercato grazie alla sua combinazione di potenza, funzionalità avanzate e design elegante. Con un prezzo di partenza di 649€ per la variante da 128GB e 749€ per quella da 256GB, il Pixel 7 offre una serie di funzionalità high-end che giustificano il suo prezzo più elevato.

Dal punto di vista del design, il Pixel 7 si distingue per le sue dimensioni compatte. Lo schermo, un display OLED FHD+ da 6,3 pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz, offre una risoluzione nitida e dettagliata. Inoltre, il dispositivo è certificato IP68, che ne garantisce la resistenza all’acqua e alla polvere, e presenta una protezione in Corning Gorilla Glass Victus su entrambi i lati.

Il Pixel 7 ha un comparto fotografico di alta qualità, con un sensore principale da 50MP e un obiettivo ultra-grandangolare da 12MP. La fotocamera per selfie ha una risoluzione di 10.8MP.

Attualmente (maggio 2023) il Pixel 7 si trova in offerta su Amazon a 529€, un prezzo fuori di testa per un dispositivo così prestante.

Google Pixel 7a: Eccellente rapporto qualità-prezzo

Il Google Pixel 7a, presentato durante l’evento Google IO 2023 il 10 maggio, è un dispositivo che offre un eccellente rapporto qualità-prezzo. Con un prezzo di partenza di 509€, circa 50 euro in più rispetto al precedente Pixel 6a, il Pixel 7a propone specifiche molto vicine a quelle della variante standard di Pixel 7, ma a un costo più accessibile.

A livello di design, il Pixel 7a è leggermente più compatto (152,0 x 72,9 x 9,0 mm) e leggero (193g) rispetto al Pixel 7. Il display OLED FHD+ da 6,1 pollici offre un’esperienza visiva eccellente, con una densità di pixel leggermente superiore rispetto al Pixel 7 (429 ppi vs 416 ppi).

Il comparto fotografico del Pixel 7a è composto da un sensore principale da 64MP e un obiettivo ultra-wide da 13MP e una fotocamera per selfie da 13MP, offrendo così una risoluzione maggiore rispetto al Pixel 7.

Attualmente (maggio 2023) il Pixel 7a si trova su Amazon a 509€, non ha ancora subito cali di prezzo poichè è stato lanciato sul mercato di recente. Si tratta comunque di un prezzo fortemente competitivo per questa fascia di mercato, con caratteristiche che avvicinano molto questo modello al fratello maggiore Pixel 7.

Confronto diretto – Prestazioni e Autonomia

Entrambi i dispositivi sono equipaggiati con il processore Google Tensor G2 con Coprocessore di sicurezza Titan M2, e dispongono di 8GB di memoria RAM, garantendo prestazioni fluida e rapide. La differenza tra i due modelli si nota quando si confrontano le opzioni di storage. Il Pixel 7a è disponibile solo con 128GB di spazio di archiviazione, mentre il Pixel 7 offre sia una variante da 128GB sia una da 256GB. Entrambi utilizzano le memorie UFS 3.1 per una veloce lettura e scrittura dei dati.

Quando si tratta di batteria, il Pixel 7a ha un leggero vantaggio con la sua unità da 4385 mAh, rispetto ai 4355 mAh del Pixel 7. Tuttavia, data la differenza minima tra le due unità, è improbabile che si noti una differenza significativa nell’autonomia di utilizzo. È importante notare che il Pixel 7 dispone di una ricarica wireless più veloce e del sistema di condivisione della batteria, entrambe funzionalità assenti sul Pixel 7a. Questo potrebbe essere un fattore da considerare per gli utenti che utilizzano intensivamente il loro dispositivo.

La decisione finale

Se si confrontano i due modelli, è evidente che il Google Pixel 7a offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Con specifiche tecniche molto vicine a quelle del modello standard, il Pixel 7a è una valida alternativa per coloro che cercano un dispositivo di alta qualità a un prezzo più accessibile.

Tuttavia, il Google Pixel 7 offre una serie di funzionalità premium che giustificano il suo costo più elevato. Il suo design robusto e resistente, la maggiore capacità di storage e le opzioni di ricarica avanzate sono tutte caratteristiche che potrebbero farlo preferire da una parte di utenti.

In definitiva, la scelta tra Google Pixel 7 e Google Pixel 7a dipende dalle esigenze specifiche dell’utente. Entrambi i dispositivi offrono prestazioni elevate e un’ottima esperienza d’uso, rendendo la decisione finale una questione di preferenze personali. Se vi interessa avere più memoria, preferite un display leggermente più grande e cercate la massima qualità fotografica, Pixel 7 è la scelta adatta. Mentre per chi non ha esigente particolari ed ha una preferenza per gli smartphone più compatti, Pixel 7a è un’acquisto fantastico.

