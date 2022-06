Google "Passa ad Android", l'app iOS per ghermire utenti Apple

“L’app Passa ad Android di Google ti aiuta a spostare in modo rapido e sicuro i tuoi tipi di dati più importanti, come foto, video, contatti ed eventi del calendario, su un nuovo dispositivo Android senza l’utilizzo di fastidiosi cavi. L’app ti spiega anche altri passaggi importanti per configurare il tuo dispositivo, come la disattivazione di iMessage in modo da non perdere gli SMS di amici e familiari. L’app ti chiederà tutta una serie di autorizzazioni affinché i dati del tuo iPhone possano essere spostati sul dispositivo Android.”

L’app si aggiunge al sito web Switch to Android che racchiude una serie di consigli e informazioni utili per trasferire tutti i contenuti di un iPhone su Android; con un’app che gestisce tutto in automatico, però, le cose saranno sicuramente più facili.

“Passa ad Android” è disponibile gratuitamente su questa pagina di App Store e fa da contraltare all’applicazione omologa di Apple, lanciata però con molta più fanfara tanti anni fa. Passa ad iOS permette di trasferire in modo automatico messaggi, contatti, foto, video, preferiti browser, account mail e calendari da Android ad iPhone; esattamente come l’app di Google, in modalità completamente wireless.