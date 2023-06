Google mette in guardia i suoi dipendenti su Bard: "non inserite informazioni riservate"

Nel mondo della tecnologia, l’Intelligenza Artificiale (IA) sta diventando sempre più una componente fondamentale delle operazioni quotidiane. Tuttavia, con l’aumento dell’uso dell’IA, aumentano anche le preoccupazioni sulla sicurezza e la privacy dei dati.

L’Europa ha iniziato a lavorare per fornire una chiara regolamentazione sull’utilizzo di questi complessi strumenti, ma anche Google, uno dei maggiori sostenitori dell’IA, ha avvertito i propri dipendenti sull’uso improprio dei chatbot, compreso il suo programma Bard.

Google e l’Uso Responsabile dei Chatbot

Secondo un rapporto di Reuters, Alphabet Inc, la società madre di Google, ha avvisato i propri dipendenti su come utilizzare i chatbot, tra cui il suo programma Bard. Questo avviso arriva mentre Google sta promuovendo il suo programma Bard in tutto il mondo.

I chatbot, come Bard e ChatGPT, sono programmi che utilizzano l’intelligenza artificiale generativa per interagire con gli utenti e rispondere a una miriade di richieste. Tuttavia, questi chatbot presentano dei rischi. I revisori umani possono leggere le chat, e i ricercatori hanno scoperto che l’IA simile può riprodurre i dati che ha assorbito durante l’addestramento, creando un rischio di fuga di dati.

In risposta a queste preoccupazioni, Alphabet ha avvisato i suoi ingegneri di evitare l’uso diretto del codice informatico generato dai chatbot. L’azienda ha anche consigliato ai dipendenti di non inserire materiali confidenziali nei chatbot dell’IA, citando una politica di lunga data sulla salvaguardia delle informazioni.

Queste preoccupazioni evidenziano come Google stia cercando di evitare danni commerciali dal software che ha lanciato in competizione con ChatGPT. In gioco nella corsa di Google contro i sostenitori di ChatGPT, OpenAI e Microsoft Corp, ci sono miliardi di dollari di investimenti e ancora incalcolabili entrate pubblicitarie e di cloud da nuovi programmi di IA.

La cautela di Google riflette anche quello che sta diventando uno standard di sicurezza per le aziende, ovvero avvertire il personale sull’uso dei programmi di chat disponibili al pubblico. Un numero crescente di aziende in tutto il mondo ha impostato delle barriere sui chatbot di IA, tra cui Samsung, Amazon.com e Deutsche Bank.