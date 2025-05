Google lancia NotebookLM: l'app AI per Android e iOS

Finalmente, l’attesa è finita: NotebookLM, l’innovativo assistente AI targato Google, approda su dispositivi Android e iOS con un’app nativa. Questo importante aggiornamento segna un netto passo avanti rispetto alla precedente versione web, offrendo agli utenti un’esperienza ottimizzata e ricca di funzionalità.

Con un’interfaccia progettata per essere intuitiva e adattabile, l’app organizza i contenuti in quaderni virtuali, ordinabili tramite filtri personalizzabili come “Recenti”, “Condivisi”, “Titolo” e persino “Scaricati”. Inoltre, si integra perfettamente con i temi chiaro e scuro dei dispositivi, rendendo la navigazione visivamente armoniosa.

Una delle caratteristiche più accattivanti è senza dubbio la funzione Audio Overviews, che trasforma i contenuti in veri e propri podcast ascoltabili offline. Questo consente agli utenti di approfondire argomenti specifici dialogando con host virtuali, rendendo l’esperienza non solo interattiva ma anche estremamente pratica per chi è sempre in movimento.

Inoltre, grazie all’integrazione con il sistema di condivisione nativo, è possibile aggiungere PDF, siti web, video di YouTube e testo con pochi clic. L’app mantiene le tre sezioni principali della versione web – “Fonti”, “Chat Q&A” e “Studio” – superando però le limitazioni tecniche della precedente Progressive Web App (PWA).

Nonostante l’interfaccia non sfrutti ancora appieno il design Material 3, l’esperienza utente è stata ottimizzata per funzionare perfettamente sia su smartphone che su tablet. Questo rappresenta una risposta concreta alle richieste degli utenti, che da tempo desideravano una soluzione dedicata per accedere a NotebookLM senza dover passare dal browser.

La funzione Audio Overviews è un punto di svolta per chi desidera consumare contenuti in modalità multitasking. Pensata per studenti, professionisti e appassionati di apprendimento continuo, questa innovazione rappresenta un nuovo modo di vivere l’informazione, sfruttando al massimo il potenziale dell’intelligenza artificiale.