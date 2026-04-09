Google lancia l'app di IA da usare offline (ed è pure gratis)

Ci sono innovazioni che arrivano con grandi annunci e altre che si insinuano quasi senza rumore, ma finiscono per cambiare davvero il modo in cui usiamo la tecnologia ogni giorno. È il caso di Google AI Edge Eloquent, la nuova app di dettatura basata su intelligenza artificiale che Google ha rilasciato quasi sottotraccia, ma con ambizioni tutt’altro che marginali.

A prima vista sembra una semplice app per trascrivere la voce. In realtà è qualcosa di più vicino a un assistente di scrittura invisibile, capace non solo di ascoltare, ma di interpretare.

La vera svolta è che funziona anche senza internet

Il dettaglio che cambia davvero il quadro è uno: può funzionare offline. In un momento in cui gran parte dei servizi AI dipende dal cloud, Google sceglie una strada diversa, portando parte dell’elaborazione direttamente sul dispositivo.

Dopo aver scaricato i modelli di riconoscimento vocale basati su Gemma, l’app continua a lavorare anche senza connessione. Non è solo una comodità. È una questione di privacy, velocità e continuità d’uso. Nessun invio costante di dati, nessuna attesa per l’elaborazione remota. E soprattutto, nessuna interruzione.

Non trascrive soltanto: riscrive quello che dici

La differenza rispetto ai classici sistemi di dettatura emerge subito nell’uso quotidiano. Non si limita a trasformare le parole in testo, ma prova a restituire il senso di ciò che si voleva dire.

Pause, esitazioni, “ehm”, autocorrezioni a metà frase: tutto viene filtrato automaticamente. Il risultato è un testo già pulito, leggibile, spesso vicino a una forma quasi professionale.

E poi c’è un altro livello. Sotto la trascrizione compaiono opzioni che permettono di rielaborare il contenuto: più breve, più formale, oppure organizzato in punti chiave. Non è più solo dettatura. È una forma di editing guidato.

Un assistente che impara il tuo linguaggio

Un aspetto meno evidente, ma significativo, riguarda la personalizzazione. L’app può importare termini, nomi e parole frequenti dal proprio account Gmail, oppure permettere all’utente di aggiungerli manualmente.

Questo significa che, nel tempo, la trascrizione diventa più precisa, più aderente al modo in cui si parla davvero. Non un sistema generico, ma uno strumento che si adatta.

A questo si aggiungono dettagli che raccontano molto dell’approccio: cronologia delle sessioni, possibilità di cercare tra le trascrizioni, statistiche sulla velocità di parola e sul numero di termini utilizzati. È una dettatura che tiene memoria.

iOS oggi, Android sullo sfondo

Al momento l’app è disponibile solo su iOS, ma i riferimenti iniziali ad Android (poi rimossi dalla pagina ufficiale) indicano che il progetto è tutt’altro che limitato.

L’idea, almeno nelle intenzioni, è più ampia: trasformare la dettatura in una funzione integrata, accessibile ovunque, potenzialmente anche come tastiera di sistema.

Se questo passaggio si concretizzerà, l’impatto potrebbe essere significativo. Perché significherebbe scrivere parlando, ovunque.