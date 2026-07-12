Erano indispensabili e oggi non li usiamo più: i dispositivi che abbiamo abbandonato senza accorgercene

Tutto è finito dentro un solo apparecchio, quello che teniamo in tasca o sul comodino. È stata una rivoluzione senza fanfare, entrata nelle case un gesto alla volta: un’app scaricata, una notifica, una foto fatta al volo. Poi, quasi all’improvviso, ci siamo accorti dei cassetti più vuoti.

Dalla sveglia al navigatore: quando lo smartphone ha svuotato comodini, tasche e cruscotti

Il primo oggetto a sparire, spesso senza troppi rimpianti, è stata la sveglia da comodino. Per anni ha aperto le giornate con lancette fosforescenti, tasti duri e radio gracchianti. Poi è arrivata l’app Orologio, già nel telefono, con più allarmi, suonerie diverse e vibrazione. “Ne tengo ancora una nel cassetto, ma non la uso da dieci anni”, raccontano in molti. Una frase semplice, ma più efficace di tanti numeri.

Uno smartphone al centro di oggetti quotidiani ormai rimpiazzati dalle app: sveglia, mappa, fotocamera, agenda e navigatore.

Lo stesso è successo al navigatore GPS da auto, quello attaccato al parabrezza con la ventosa e da aggiornare a pagamento. Con Google Maps, Apple Mappe e Waze, il telefono ha portato sul cruscotto traffico in tempo reale, strade alternative, autovelox segnalati dagli utenti e indicazioni vocali passo dopo passo. Non è cambiato solo lo strumento: è cambiato il modo di guidare, di scegliere una strada, perfino di partire senza aver guardato prima il percorso.

In mezzo sono finiti tanti altri oggetti piccoli, da tasca o da cassetto: calcolatrici, torce, timer da cucina, registratori vocali, bloc-notes, rubriche telefoniche. Facevano il loro lavoro, certo. Ma il telefono era già lì, acceso, a portata di mano.

La fotocamera compatta è forse l’immagine più chiara di questo cambio d’epoca. Negli anni Duemila era una presenza fissa in vacanza, alle feste di famiglia, nelle gite scolastiche. Oggi gran parte delle foto nasce con uno smartphone, viene sistemata in pochi secondi e finisce su WhatsApp, Instagram o Telegram. Secondo i dati CIPA, l’associazione giapponese dei produttori fotografici, le spedizioni mondiali di fotocamere digitali sono crollate rispetto ai picchi dei primi anni Dieci. Nel frattempo, i sensori degli smartphone sono diventati sempre più avanzati.

Il discorso vale anche per i lettori musicali portatili. L’iPod, presentato da Apple nel 2001, ha cambiato il rapporto con la musica. Poi lo streaming lo ha inglobato nel telefono. Con Spotify, Apple Music, YouTube Music e le altre piattaforme, per molti utenti l’oggetto dedicato ha perso senso: niente cavi da sincronizzare, niente librerie da spostare, solo cuffie Bluetooth e una connessione dati.

Anche l’agenda cartacea e il vecchio organizer elettronico hanno seguito la stessa strada. Calendari condivisi, promemoria, note vocali, liste della spesa e app di lavoro hanno portato sullo schermo attività che prima passavano da penne, foglietti e post-it. Non è stato tutto un guadagno, però. Tra notifiche, aggiornamenti e distrazioni, la concentrazione è diventata più difficile da difendere.

Biglietti, mappe e contanti: così lo smartphone ha cambiato gesti quotidiani e servizi urbani

Nelle città, lo smartphone ha cambiato soprattutto i gesti più piccoli. Comprare un biglietto del treno, mostrare un QR code all’ingresso di un concerto, pagare il parcheggio, chiamare un taxi, controllare quando passa l’autobus. Fino a pochi anni fa servivano sportelli, monete, tabaccherie aperte o code alla macchinetta. Oggi, spesso, basta un’app.

Le mappe cartacee resistono nello zaino di qualche viaggiatore e negli uffici turistici, ma nella vita di tutti i giorni sono state rimpiazzate da schermi che mostrano posizione, distanza e tempi di percorrenza. A Roma, Milano, Torino o Napoli, l’utente non cerca più soltanto una via. Controlla se la metro è ferma, se il bus è in ritardo, se conviene andare a piedi. In quel momento, la città diventa una sequenza di dati in tempo reale.

Anche il contante ha perso centralità, pur senza sparire. I pagamenti con wallet digitali, carte salvate sul telefono e app bancarie hanno reso normale avvicinare lo smartphone al POS per pagare un caffè o una corsa in taxi. La Banca centrale europea continua a indicare il contante come mezzo di pagamento ancora molto usato nell’area euro, ma la crescita dei pagamenti digitali ha cambiato abitudini, tempi e aspettative dei consumatori.

Non tutto, però, si è dissolto. Alcuni oggetti resistono perché fanno meglio una cosa sola, o perché danno un rapporto diverso con il tempo e con l’attenzione. La macchina fotografica reflex o mirrorless resta centrale per professionisti e appassionati. Il libro cartaceo mantiene un pubblico fedele. L’orologio da polso continua a stare al suo posto, anche al polso di chi controlla l’ora sul telefono venti volte al giorno.

Poi c’è una resistenza più affettiva. La sveglia meccanica nella casa dei nonni, la mappa ripiegata male dopo un viaggio, il taccuino con gli appunti presi di corsa: oggetti meno comodi, forse, ma più riconoscibili al tatto. “Sul telefono ho tutto, però alcune cose preferisco ancora averle separate”, ha confidato un libraio milanese parlando dei suoi quaderni di lavoro. Una frase semplice, quasi controcorrente.

Lo smartphone tuttofare non ha soltanto sostituito strumenti. Ha rimesso in ordine gesti, spazi e abitudini. Ha svuotato cassetti e tasche, ma ha riempito lo schermo di funzioni che prima avevano peso, forma, rumore. La domanda, oggi, non è più che cosa possa fare un telefono. È che cosa valga ancora la pena tenere fuori da lì.