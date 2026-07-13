LIDL ti raffredda casa con il prodotto più economico della stagione: con soli 20 euro dici addio al caldo

Da lunedì 6 luglio, Lidl propone nei suoi negozi fisici un ventilatore a torre a marchio Tronic al prezzo di 27,99 euro — non proprio 20 euro netti come si potrebbe pensare leggendo certi titoli in giro, ma comunque una cifra molto competitiva per un prodotto con questa dotazione tecnica, specialmente se confrontata con ventilatori a torre di marchi più affermati che difficilmente scendono sotto i 40-50 euro con funzioni comparabili.

Il design a torre, verticale e compatto, è pensato per occupare poco spazio e adattarsi a qualsiasi stanza della casa, dal soggiorno alla camera da letto fino allo studio. Le dimensioni sono di circa 79 centimetri di altezza per 23,5 di diametro, con un peso di appena 2,36 kg — abbastanza leggero da spostare facilmente da una stanza all’altra durante la giornata, e realizzato in plastica ABS con una base stabile che ne migliora l’appoggio a terra.

Lidl ha il prodotto dell’anno

Sul fronte delle funzionalità, il ventilatore offre tre velocità regolabili e tre modalità di funzionamento: normale, a flusso costante; naturale, che alterna automaticamente l’intensità dell’aria per simulare una brezza; e notte (Sleep), che riduce progressivamente la velocità per non disturbare il sonno. A questo si aggiunge un’oscillazione automatica di 80 gradi, che distribuisce l’aria in modo più uniforme nell’ambiente invece di concentrarla su un unico punto, un dettaglio che fa la differenza soprattutto in stanze di dimensioni medio-grandi dove un flusso fisso lascerebbe alcune zone scoperte.

Il timer programmabile fino a 12 ore consente di impostare lo spegnimento automatico, una funzione comoda per chi lo usa di notte senza volerlo lasciare acceso fino al mattino. Il controllo può avvenire sia dal pannello digitale superiore sia tramite il telecomando incluso in dotazione, che permette di accendere, spegnere, cambiare modalità e velocità senza doversi alzare dal letto o dal divano — con un cavo di alimentazione di circa 1,8 metri che facilita il posizionamento anche lontano dalle prese più vicine.

Rispetto ai ventilatori a pale tradizionali, il formato a torre offre in genere un ingombro ridotto a parità di superficie d’aria mossa, ed è più semplice da pulire grazie alla griglia frontale spesso rimovibile — un vantaggio da non sottovalutare in vista di un utilizzo quotidiano per l’intera stagione estiva, quando polvere e residui tendono ad accumularsi rapidamente sulle pale interne. Il modello Tronic si inserisce in questa categoria di prodotti pensati per un uso stagionale intenso, senza pretese di design particolare ma con un’attenzione concreta alla funzionalità quotidiana.

Il ventilatore sarà disponibile in colore bianco o nero a seconda del punto vendita, e come tutti i prodotti di bazar Lidl fa parte delle offerte settimanali a rotazione: acquistabile fino a esaurimento scorte, quindi chi è interessato farebbe bene a non rimandare troppo la visita al supermercato.