Google introduce "Aiutami a scrivere" su Gmail per Android e iOS

Dopo l’evento I/O 2023 del mese scorso, Google ha annunciato l’ampliamento dell’utilizzo di Workspace Labs, e una delle novità più interessanti è l’integrazione di “Aiutami a scrivere” in Gmail per Android e iOS. Questa funzione, basata sull’intelligenza artificiale generativa, offre un aiuto con la scrittura di testi attraverso suggerimenti e opzioni di editing avanzate.

Aiutami a scrivere, la nuova funzione di Gmail basata sull’intelligenza artificiale generativa

Quando si accede all’app di Gmail su dispositivi Android e iOS, gli utenti iscritti al programma Workspace Labs saranno accolti da una richiesta introduttiva sull’IA generativa. Successivamente, comparirà un pulsante “Aiutami a scrivere” nell’angolo in basso a destra dell’interfaccia. Toccando il pulsante, gli utenti possono inserire un prompt o una frase di partenza per il testo che desiderano comporre.

Una volta inserito il testo nel feed di composizione, il pulsante “Crea” si attiverà, mostrando un’onda blu/viola per indicare che l’IA sta elaborando il prompt. Se desideri un nuovo suggerimento, puoi generarlo e lasciare un feedback sull’opzione precedente. Inoltre, toccando nuovamente il pulsante “Aiutami a scrivere”, gli utenti possono “perfezionare” il messaggio in diversi modi: formalizzare, elaborare, accorciare, mi sento fortunato e scrivere una bozza. L’IA lavorerà nuovamente per offrire un suggerimento adatto alle specifiche esigenze dell’utente. Sarà anche possibile sostituire completamente ciò che è già stato compilato semplicemente selezionando l’opzione “Sostituisci”.

Da oggi, questa nuova funzionalità “Aiutami a scrivere” è stata ampiamente implementata per gli iscritti al programma Workspace Labs su dispositivi Android e iOS. Tuttavia, al momento, non è ancora disponibile nelle app mobili di Google Documenti. Non appena gli utenti inizieranno a sperimentare questa funzione nelle loro caselle di posta elettronica su dispositivi mobili, potranno godere dei vantaggi di un’assistenza intelligente durante la composizione dei messaggi.

L’introduzione di “Aiutami a scrivere” su Gmail per Android e iOS dimostra l’impegno di Google nell’utilizzare l’intelligenza artificiale per semplificare le attività quotidiane degli utenti. Questa funzione può essere particolarmente utile per coloro che desiderano migliorare la qualità e l’efficienza delle loro comunicazioni via email. Inoltre, l’integrazione di questa funzionalità in Gmail rappresenta un passo avanti nel miglioramento dell’esperienza utente all’interno dell’ecosistema di Google Workspace.

Non vediamo l’ora di vedere come gli utenti sfrutteranno al meglio questa nuova funzionalità e di scoprire se Google espanderà l’utilizzo di “Aiutami a scrivere” ad altre app mobili all’interno del suo portfolio. Continueremo a seguire da vicino gli sviluppi di questa tecnologia.