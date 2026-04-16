Google Chrome si aggiorna: la funzione IA di cui non potrai più fare a meno

Di tanto in tanto arrivano in punta di piedi e poi finiscono per cambiare il modo in cui si lavora ogni giorno, senza fare troppo rumore. È quello che sta succedendo con Google Chrome, che con l’integrazione dell’intelligenza artificiale prova a spostare il browser da semplice porta di accesso al web a vero ambiente operativo, costruito attorno alle abitudini dell’utente.

La novità si chiama Skills e, dietro un nome semplice, nasconde un’idea piuttosto concreta: salvare azioni ripetitive legate all’AI e riutilizzarle quando servono, senza doverle riscrivere ogni volta. Non è una funzione pensata per stupire, ma per alleggerire piccoli passaggi che, sommati, occupano tempo e attenzione.

Come funzionano le Skills dentro Chrome

Il punto di partenza è Gemini, il sistema di intelligenza artificiale che Google ha già integrato nel browser. Fino a oggi permetteva di analizzare una pagina, riassumere contenuti, rispondere a domande o eseguire operazioni contestuali. Con le Skills si aggiunge un livello in più: la memoria operativa.

In pratica, se un utente chiede spesso a Gemini di fare la stessa cosa (ad esempio adattare una ricetta in versione vegana, confrontare prezzi tra più siti o sintetizzare articoli lunghi) ora può salvare quel comando. Da quel momento in poi, basterà richiamarlo con un clic o digitando un semplice comando per riattivarlo su qualsiasi pagina.

Non serve ripartire da zero. L’azione diventa riutilizzabile, modificabile e soprattutto immediata. È un passaggio piccolo, ma cambia il ritmo dell’utilizzo quotidiano.

Un browser che impara le abitudini

Quello che emerge è un cambio di prospettiva. Chrome non si limita più a eseguire richieste, ma inizia a riconoscere schemi. Le Skills funzionano come scorciatoie intelligenti, costruite su misura: possono essere create partendo dalla cronologia delle interazioni con l’AI e adattate nel tempo.

Nei primi test, gli utilizzi più frequenti si concentrano su attività concrete. Chi consulta ricette usa le Skills per calcolare i valori nutrizionali o modificare ingredienti. Chi fa acquisti online le sfrutta per confrontare prodotti. Altri le applicano alla gestione di documenti, per sintetizzare contenuti complessi senza dover ripetere ogni volta la stessa richiesta.

Non è tanto la singola funzione a fare la differenza, quanto la continuità. Le operazioni diventano fluide, quasi automatiche, integrate nella navigazione.

Libreria condivisa e personalizzazione

Per chi non vuole partire da zero, Google ha previsto anche una libreria di Skills già pronte. Si tratta di modelli preconfigurati che coprono ambiti comuni come produttività, shopping o gestione del budget. Basta aggiungerli e, se necessario, modificarli in base alle proprie esigenze.

Anche qui l’approccio resta pratico: niente configurazioni complesse, ma strumenti che si inseriscono subito nel flusso di lavoro. Ogni Skill può essere adattata, riscritta, affinata nel tempo.

Nonostante il livello crescente di automazione, alcune azioni richiedono comunque una conferma esplicita. Operazioni come inviare email o creare eventi in calendario non vengono eseguite automaticamente: il sistema chiede sempre un passaggio finale all’utente.

È un equilibrio necessario, soprattutto in un contesto in cui l’AI entra sempre più in profondità nelle attività quotidiane.

Un passaggio che cambia il ruolo del browser

L’introduzione delle Skills arriva in un momento in cui il mercato dei browser sta diventando più competitivo, con nuovi progetti basati sull’intelligenza artificiale che provano a ridefinire l’esperienza online. In questo scenario, Google non si limita a inseguire: prova a integrare l’AI direttamente dove milioni di persone lavorano ogni giorno.

Per ora la funzione è disponibile su desktop e solo con Chrome impostato in inglese, ma la direzione è chiara.