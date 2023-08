Google Chrome rilascia nuove funzionalità su iOS e macOS

Google Chrome, uno dei browser web più diffusi e considerato un’alternativa ideale a Safari di Apple, ha ricevuto nuovi aggiornamenti per le sue versioni iOS e macOS. Le migliorie annunciate da Google sono state progettate per migliorare l’esperienza di ricerca degli utenti e semplificare la gestione dei download.

Google Chrome: nuove funzionalità per iOS

L’aggiornamento di Google Chrome su iOS ha introdotto quattro nuove funzionalità per migliorare la ricerca.

In primo luogo, la barra degli indirizzi ora riconosce meglio il contenuto della pagina web che l’utente sta visitando. Questo permette ai suggerimenti di ricerca di essere visualizzati in “Relativo a questa pagina” quando si seleziona la barra degli indirizzi durante la navigazione.

La seconda novità consiste nell’introduzione delle ricerche di tendenza, simili a quelle già presenti su Android. Questi suggerimenti appariranno toccando la barra degli indirizzi e scorrendo verso il basso, e saranno disponibili nel corso del 2023. Inoltre, Chrome per iOS offrirà le ricerche correlate, che appariranno in una scheda nella parte inferiore dell’app quando si seleziona una parola o un oggetto.

Infine, l’aggiornamento permetterà la visualizzazione di dieci suggerimenti di ricerca totali, anziché sei. Come sempre, i risultati più pertinenti verranno visualizzati in alto.

Aggiornamento per macOS

L’aggiornamento di Google Chrome su macOS riguarda principalmente la gestione dei download. Fino ad ora, i file scaricati popolavano una sezione nella parte inferiore della finestra del browser, rendendoli difficili da trovare se necessario.

Google ha risolto questo problema spostando i download in un vassoio accanto alla barra degli indirizzi, un posizionamento più standard e moderno, in linea con altri browser come Safari. Questa barra dei download sarà visibile durante il download di un file o entro le 24 ore successive.

Gli utenti potranno mettere in pausa, riprendere o interrompere un download, e riceveranno maggiori informazioni su eventuali errori o avvisi. I file considerati pericolosi saranno chiaramente etichettati.

Inoltre, la nuova posizione dei download impedisce ai siti web di mimare la scheda di download all’interno di una pagina, offrendo agli utenti una maggiore consapevolezza di quando un sito web può essere dannoso. Infine, Google ha aggiunto ulteriori opzioni per la visualizzazione dei download nelle impostazioni.

Gli aggiornamenti di Google Chrome sono già disponibili e possono essere ottenuti dall’App Store di Apple su iOS o dal sito web di Chrome per desktop.