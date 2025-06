Google Chrome raggiunge il punteggio più alto mai registrato su Speedometer 3

La velocità è il cuore pulsante del web moderno, e nessuno lo sa meglio di Google Chrome, che ha recentemente raggiunto un traguardo senza precedenti nel mondo dei browser. Grazie a un impegno incessante, il team di Google ha portato il celebre browser a superare se stesso nel test di Speedometer 3, stabilendo un nuovo record mondiale. Questo risultato, che segna un punteggio di 52,35, è stato registrato su un MacBook Pro M4 con macOS 15 utilizzando la versione 139 di Chrome.

Il test Speedometer 3, sviluppato congiuntamente da giganti tecnologici come Google, Apple, Intel, Microsoft e Mozilla, non è un semplice strumento di misurazione. È un banco di prova completo che valuta la reattività del browser in scenari complessi: dal parsing HTML all’elaborazione JavaScript e JSON, fino al rendering grafico e all’applicazione di stili CSS.

Il team di Google ha lavorato con dedizione per implementare ottimizzazioni Chrome che hanno incrementato le prestazioni del browser del 10% rispetto ad agosto 2024. Una delle innovazioni chiave è stata la riorganizzazione della gestione della memoria interna, con ottimizzazioni che hanno interessato strutture dati relative a DOM, CSS, layout e componenti di rendering. Questi miglioramenti hanno permesso di ridurre il consumo di memoria e di aumentare l’efficienza della cache della CPU, migliorando significativamente la velocità percepita dagli utenti.

Nonostante il record, è interessante notare che Google ha scelto di utilizzare la versione 3 del test Speedometer e non la più recente 3.1. Questo dettaglio rende difficile un confronto diretto con altri browser, come Safari di Apple, che non ha ancora pubblicato i propri risultati massimi per questo test. In ogni caso, ciò non sminuisce il valore dell’impresa di Chrome, che continua a stabilire nuovi standard di eccellenza.