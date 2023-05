Google Bard AI: come accedere al chatbot dal'Italia su Mac, iPhone e iPad

Sebbene Google abbia aperto Bard a 180 paesi durante l’evento Google I/O 2023, l’Italia e l’Europa non sono ancora supportati. Tuttavia, non temere, abbiamo una soluzione pronta per te. Proprio come abbiamo fatto con ChatGPT durante il periodo di blocco in Italia, si può facilmente accedere a Google Bard tramite una VPN. Abbiamo utilizzato NordVPN, geolocalizzandoci in uno dei paesi in cui Bard è disponibile, e voilà, la pagina ufficiale ci ha permesso di accedere e utilizzare questo straordinario servizio di intelligenza artificiale.

Google Bard dall’Italia su iPhone, iPad e Mac

L’intelligenza artificiale di Google, antagonista di chatGPT, non è disponibile in Italia, ma grazie a NordVPN si può aggirare il blocco ed accedere a Bard in pochi miniti, bastano pochi click.

Una volta scaricato è insallato NordVPN, disponibile sia su PC e Mac che su dispositivi mobili come iPhone e iPad, basta seguire i seguenti passaggi per accedere a Google Bard:

Accedi a NordVPN e sottoscrivi un abbonamento a soli 3,99€ al mese

Geolocalizzati in uno dei paesi supportati da Bar, ad esempio gli Stati Uniti

Apri il browser web sul dispositivo ed accedi a bard.google.com

Google Bard presenta un’interfaccia grafica molto simile a quella di Chat GPT, con una barra laterale a sinistra e una sezione più grande a destra per scrivere le tue domande e leggere le risposte fornite da Bard. Prima di accedere a Google Bard, apparirà un’informativa sulla privacy che bisognerà leggere per premere il tasto “Accetto”. Questo garantisce il rispetto delle normative sulla privacy in molti paesi, ma probabilmente c’è ancora del lavoro da fare per quanto riguarda il GDPR europeo.

Funzionalità di Google Bard

Nonostante la sua giovinezza, Google Bard si è già rivelato superiore a ChatGPT in termini di velocità e capacità di risposta. A differenza di ChatGPT, Bard può accedere a internet e non ha limiti di conoscenza, permettendo così di rispondere a molte più domande effettuando anche ricerche sul web.

Una funzione interessante di Bard è un tasto “Condividi” che supporta Google Docs e Gmail, permettendoti di esportare una risposta in un documento o in una nuova email. Nonostante queste ottime funzionalità, c’è un limite significativo nell’utilizzo di Bard: al momento, il chatbot supporta solo l’inglese, il giapponese e il coreano. Tuttavia, durante l’evento del 10 Maggio, Google ha annunciato l’imminente supporto a 40 nuove lingue, tra cui l’italiano.

Altre funzioni di NordVPN

Oltre a consentire l’accesso anticipato a Bard anche dall’Italia, tramite il servizio di geolocalizzazione, NordVPN agisce anche per proteggere i dati dell’utente da eventuali tentativi di hacking. Quando si utilizza un WiFi pubblico e ci si connette a reti aziendali molto popolate, è altamente consigliato l’utilizzo di una VPN per evitare che i prorpi dati finiscano nelle mani sbagliate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.