GM abbandona CarPlay: il problema sarebbero i soldi (e non la sicurezza)

Recentemente, General Motors (GM) ha fatto notizia per la sua decisione di abbandonare Apple CarPlay, una mossa che ha suscitato notevoli controversie. La leadership di GM ha giustificato questa scelta citando preoccupazioni per la sicurezza del conducente, ma un’analisi più approfondita suggerisce che le motivazioni siano di natura economica, piuttosto che legate alla sicurezza.

Secondo un rapporto di Motortrend, Tim Babbitt, responsabile del prodotto GM per l’infotainment, ha attribuito la decisione di eliminare CarPlay e altri sistemi di terze parti a questioni di sicurezza. Babbitt sostiene che i sistemi forniti da Apple e Google siano inaffidabili e inducano gli utenti a distrarsi cercando il proprio dispositivo durante la guida. Tuttavia, questa spiegazione sembra essere più un pretesto che una reale preoccupazione.

La verità dietro alla scelta di GM di abbandonare CarPlay

La realtà è che GM sta cercando di monetizzare i dati degli utenti attraverso un sistema di infotainment personalizzato basato su Android. Inizialmente, quando GM annunciò l’abbandono di CarPlay, l’accento era posto sui servizi di abbonamento per auto che avrebbero potuto vendere ai clienti come un modo per aumentare le entrate dopo una vendita. La sicurezza non è stata menzionata fino a quando la decisione non è diventata oggetto di polemiche.

Contrariamente alle affermazioni di GM, l’eliminazione di CarPlay potrebbe effettivamente ridurre la sicurezza. I clienti, privati della possibilità di utilizzare CarPlay o Android Auto, potrebbero tornare a usare il Bluetooth per controllare i contenuti multimediali o effettuare chiamate, una soluzione che potrebbe portare a maggiori distrazioni. Inoltre, lo smartphone di una persona contiene informazioni essenziali come contatti, app preferite e dati salvati, che non possono essere facilmente replicati su un sistema separato.

La decisione di GM di costruire un intero stack software utilizzando Android solleva dubbi sulla sua capacità di creare un’interfaccia software migliore di quella di Apple o Google. Nonostante i problemi di stabilità citati da Babbitt, CarPlay ha dimostrato di essere un sistema affidabile e apprezzato dagli utenti dal suo lancio nel 2014.

La scelta di GM di abbandonare CarPlay sembra essere una scommessa rischiosa, soprattutto considerando che i sondaggi hanno dimostrato che i consumatori desiderano CarPlay o Android Auto nei loro nuovi veicoli. Indipendentemente dalle giustificazioni presentate da GM, sembra chiaro che la decisione sia guidata da motivazioni economiche piuttosto che dal desiderio di migliorare l’esperienza del cliente. Questa mossa potrebbe avere implicazioni significative per il futuro delle interfacce di infotainment automobilistico e per la relazione tra i produttori di auto e i loro clienti.