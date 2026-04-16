Globalstar nelle mani di Amazon: perché è una svolta significativa per Apple

Una delle operazioni più rilevanti nel settore tecnologico degli ultimi anni mette insieme spazio, smartphone e connessione globale.

Amazon ha annunciato l’acquisizione di Globalstar per circa 11,6 miliardi di dollari, una cifra che segna un passaggio netto nella strategia del colosso americano verso la connettività satellitare globale.

L’operazione non è solo finanziaria. Permette ad Amazon di entrare direttamente in possesso di una rete già attiva di satelliti in orbita bassa, evitando anni di sviluppo e investimenti da zero.

Globalstar, infatti, gestisce una costellazione di satelliti utilizzata per servizi voce, dati e soprattutto per la connessione diretta ai dispositivi mobili, un elemento sempre più centrale nel futuro delle telecomunicazioni.

L’obiettivo è chiaro: recuperare terreno rispetto a SpaceX e al suo sistema Starlink, oggi leader globale con migliaia di satelliti operativi. Amazon, con il progetto “Leo” (erede del programma Kuiper), punta a costruire una rete capace di competere sullo stesso piano, ma con un approccio più integrato tra servizi, dispositivi e infrastrutture.

La vera partita: connessione diretta agli smartphone

Il punto più interessante non riguarda solo internet satellitare per case o aziende. Il cuore della strategia è la tecnologia direct-to-device, cioè la possibilità per uno smartphone di collegarsi direttamente ai satelliti senza passare da antenne terrestri.

Questo significa poter inviare messaggi, condividere la posizione o chiedere aiuto anche in assenza totale di copertura mobile. Una funzione che oggi è limitata a pochi casi, ma che potrebbe diventare standard nei prossimi anni.

Amazon punta a rendere questa tecnologia diffusa su larga scala entro il 2028, trasformando il modo in cui si concepisce la connettività globale.

Dentro questa operazione c’è un altro elemento decisivo: Apple. Globalstar è già il partner tecnologico che permette agli iPhone più recenti di inviare SOS via satellite. Con l’ingresso di Amazon, questo rapporto non viene interrotto, ma anzi ampliato.

Il nuovo scenario prevede che i servizi satellitari degli iPhone e degli Apple Watch continuino a funzionare, ma con il supporto di una rete più ampia e potente, costruita anche grazie alle infrastrutture Amazon.

Questo significa una cosa molto concreta per gli utenti: maggiore copertura, connessioni più stabili e nuove funzioni in arrivo, soprattutto in ambito sicurezza e comunicazione in aree isolate.

Una rivoluzione che parte dai margini

Dietro questa operazione c’è una trasformazione più ampia. La connettività non è più legata solo alle città o alle reti tradizionali. Sta diventando universale, disponibile ovunque, anche nei luoghi più remoti.

Gli oceani, le montagne, le zone rurali o le aree colpite da disastri naturali diventano nuovi scenari dove la comunicazione può continuare a esistere senza interruzioni.

Amazon, integrando satelliti, cloud e dispositivi, prova a costruire un ecosistema in cui la connessione è costante e invisibile, parte integrante della vita quotidiana.

E mentre la sfida con Starlink si intensifica, il vero cambiamento si gioca altrove: nello smartphone che portiamo in tasca.