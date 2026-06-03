Svolta Apple: arriva la musica gratis per sfidare Spotify

Apple Music torna al centro dell’attenzione grazie a una serie di offerte promozionali che permettono di utilizzare il servizio senza costi per un periodo limitato.

Negli ultimi mesi sono infatti emersi nuovi codici e campagne dedicate sia ai nuovi utenti sia a chi acquista determinati dispositivi Apple, riaccendendo l’interesse verso una delle piattaforme musicali più popolari al mondo.

Con oltre 100 milioni di brani disponibili, playlist curate dagli esperti e supporto all’audio spaziale, il servizio continua a essere uno dei principali concorrenti di Spotify e Amazon Music. La possibilità di provarlo gratuitamente rappresenta quindi un’occasione interessante per chi non ha ancora sottoscritto un abbonamento.

Tra le iniziative attualmente attive c’è la classica prova gratuita dedicata ai nuovi iscritti, che consente di utilizzare Apple Music per un mese senza alcun costo. Al termine del periodo promozionale l’abbonamento si rinnova automaticamente, salvo disdetta.

La promozione più interessante riguarda però chi acquista un nuovo dispositivo Apple compatibile. In questo caso è possibile ottenere fino a tre mesi gratuiti di accesso alla piattaforma musicale. L’offerta è valida per diversi prodotti dell’ecosistema Apple, inclusi iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e alcuni modelli di AirPods e Beats.

Per attivare il beneficio basta configurare il nuovo dispositivo, aprire l’app Apple Music e seguire la procedura guidata che compare automaticamente nella schermata principale.

Da dove arrivano i codici gratuiti

Oltre alle promozioni ufficiali, in rete continuano a circolare codici distribuiti attraverso partnership commerciali, campagne temporanee e collaborazioni con aziende tecnologiche. In alcuni casi vengono offerti mesi gratuiti attraverso applicazioni collegate all’universo Apple oppure mediante accordi con produttori hardware e rivenditori autorizzati.

Proprio questi codici stanno alimentando le discussioni online, con numerosi utenti alla ricerca di nuove opportunità per estendere il proprio periodo gratuito senza dover sottoscrivere immediatamente un abbonamento a pagamento.

Apple, tuttavia, ricorda che non tutte le offerte possono essere utilizzate più volte. Molte promozioni sono infatti riservate esclusivamente ai nuovi clienti oppure a chi non ha mai usufruito di precedenti periodi di prova.

Il servizio permette di ascoltare musica in streaming senza pubblicità, scaricare brani per l’ascolto offline e accedere a playlist personalizzate basate sulle proprie abitudini. Sono inoltre disponibili contenuti esclusivi, radio tematiche e funzioni avanzate come l’audio spaziale con Dolby Atmos.

Uno dei punti di forza rimane l’integrazione con l’intero ecosistema Apple. Chi possiede più dispositivi della casa di Cupertino può sincronizzare librerie, playlist e preferenze in modo immediato, senza configurazioni particolari.

Conviene approfittarne?

Per chi non ha mai utilizzato Apple Music, le promozioni attualmente disponibili rappresentano un’opportunità concreta per testare il servizio senza spendere nulla. Tra prove gratuite, offerte dedicate ai nuovi dispositivi e campagne promozionali temporanee, ottenere alcuni mesi di ascolto gratuito è oggi più semplice rispetto a qualche anno fa.

Resta però importante verificare sempre i requisiti di idoneità e la durata effettiva dell’offerta prima dell’attivazione. Le promozioni possono cambiare rapidamente e, una volta terminato il periodo gratuito, l’abbonamento torna alle condizioni economiche previste dal piano scelto.