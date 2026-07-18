Queste App a pagamento diventano finalmente gratuite

Sono promozioni temporanee, pensate dagli sviluppatori per farsi notare e aumentare i download. Come sempre, però, il tempo conta: meglio controllare subito la scheda dell’app prima che il prezzo torni quello normale.

Le promozioni segnalate nel Play Store non durano tutte allo stesso modo. Alcune finiscono già oggi, altre arrivano fino agli ultimi giorni di luglio. Il punto è semplice: un’app che al mattino risulta gratis può tornare a pagamento il giorno dopo, o anche prima, se lo sviluppatore chiude l’offerta. Prima di scaricare, quindi, conviene sempre dare un’occhiata al prezzo mostrato nella scheda ufficiale.

Lista di App gratuite da scaricare

La lista comprende app che di solito costano da 0,50 euro a 3,39 euro, con una netta presenza di giochi e tre strumenti pratici. Tra le scadenze più vicine ci sono Spelling Right PRO, normalmente venduta a 1,49 euro, e Spiegel ◎, proposta di solito a 1,99 euro: per entrambe la promozione risulta valida fino al 17 luglio 2026. Altre offerte durano di più: Shadow Knight Ninja Fight Game e Guardian War: Ultimate Edition sono indicate come gratis fino al 29 luglio 2026. Ma le condizioni, nei negozi digitali, possono cambiare anche senza troppo preavviso.

Smartphone e calendario con scadenze cerchiate: un richiamo alle app a pagamento che diventano gratis per pochi giorni.

La fetta più grande della selezione riguarda gli otto giochi Android gratis. Si parte da Spelling Right PRO, titolo educativo pensato per allenarsi con l’ortografia inglese: ha una valutazione di 4 stelle su 5, basata su 142 recensioni, e supera i 10 mila download. Più narrativo è Tokyo Debunker, avventura in stile anime con voto 4,7 su 5, oltre 4.690 recensioni e più di 100 mila download. Nella scheda, però, sono segnalati acquisti in-app, un dettaglio da tenere presente.

Nel gruppo ci sono anche giochi d’azione molto scaricati. Shadow Knight Ninja Fight Game, normalmente a 0,59 euro, porta il giocatore nei panni di un cavaliere ombra chiamato a difendere il mondo di Harmonia: voto 4,1, oltre 115 mila recensioni, più di 10 milioni di download, con pubblicità e acquisti interni. Numeri ancora più alti per Evertale, dove si catturano e si addestrano mostri da mandare in battaglia: valutazione 4,6, circa 563 mila recensioni, più di 10 milioni di download e, anche qui, acquisti in-app. Insomma: gratis al download non vuol dire sempre gratis in tutto.

C’è poi spazio per giochi più rapidi, da partita veloce. Match 3 Jewel Crush & Smash, che di norma costa 3,39 euro, riprende la classica formula dei simboli da collegare: voto 4,5, circa 340 recensioni e oltre 10 mila download, ma con annunci pubblicitari e acquisti interni. Stickman Legends: Kampfspiele, venduto solitamente a 1,79 euro, mescola ruolo, azione e shooting: valutazione 4,1, circa 267 mila recensioni e oltre 10 milioni di download. Anche in questo caso compaiono pubblicità e opzioni a pagamento dentro l’app.

Per chi preferisce dungeon e difesa strategica, ci sono altri due titoli. Guardian War: Ultimate Edition, normalmente a 1,09 euro, punta su eroi, ondate di nemici e boss: voto 3,8, più di 5.580 recensioni, oltre 50 mila download, con annunci e acquisti in-app. Empire Warriors – Offline Game, di solito a 0,99 euro, è invece un tower defense fantasy giocabile anche senza connessione: valutazione 3,8, circa 130 mila recensioni, più di 5 milioni di download, ma include pubblicità e contenuti acquistabili. Per chi gioca spesso fuori casa, la modalità offline può pesare nella scelta.

Tre app utili: note rapide, password offline e smartphone-specchio

Accanto ai giochi ci sono tre app di utilità Android, meno vistose ma forse più utili nella vita di tutti i giorni. One Swipe Notes – Quick Notes, normalmente venduta a 0,69 euro, consente di creare note e promemoria richiamabili con un gesto, anche mentre si usa un’altra app, dentro una piccola finestra. La valutazione indicata è 4,3 su 5, con circa 1.060 recensioni e oltre 50 mila download. L’offerta risulta attiva fino al 24 luglio 2026.

Più delicato il discorso per Offline Password Manager, app da 0,69 euro che permette di conservare le password senza sincronizzazione online. Ha voto 4,1, circa 262 recensioni e più di 10 mila download, con promozione prevista fino al 23 luglio 2026. Prima di affidarle credenziali sensibili, però, è meglio controllare sviluppatore, aggiornamenti e permessi richiesti: quando si parla di password, la praticità da sola non basta.

Chiude il gruppo Spiegel ◎, app che trasforma lo smartphone in uno specchio digitale con funzione di pausa dell’immagine. Costa di solito 1,99 euro, ha voto 4,3, circa 262 recensioni e oltre 10 mila download. In questo caso l’offerta scade oggi.

Prima di installare una app Android gratuita per pochi giorni, vale la pena fare qualche controllo. Il primo è il più banale, ma anche il più importante: se nella scheda del Play Store compare ancora “gratis”, l’offerta è attiva; se torna il prezzo originale, la promozione è finita. Poi ci sono pubblicità, acquisti in-app e permessi richiesti. Tre aspetti che spesso contano più del costo iniziale. Un gioco gratis ma pieno di annunci, alla fine, può essere meno conveniente di quanto sembri.

Un’altra verifica utile riguarda la data dell’ultimo aggiornamento e il nome dello sviluppatore. Per giochi leggeri il rischio è più contenuto; per strumenti come un gestore password offline, invece, serve più prudenza. Meglio leggere qualche recensione recente, non solo guardare il voto medio: spesso sono gli utenti a segnalare bug, permessi strani o problemi arrivati dopo gli aggiornamenti. A quel punto il download ha più senso. Gratis, sì. Ma con un minimo di attenzione.