Apple ha appena risolto il mio più grande problema con le password

C’è una situazione che chiunque usi un gestore di password conosce bene. Durante la registrazione a un nuovo servizio, il sistema propone una password robusta e generata automaticamente; la si accetta, si completa l’iscrizione e si va avanti, convinti che tutto sia stato salvato. A volte, però, qualcosa va storto: il sito va in crash, la compilazione automatica non comunica correttamente con l’app, e quella password appena creata non viene mai archiviata. Il risultato è la trafila del recupero, tra email di reimpostazione, nuovi codici e l’incertezza di riuscire al secondo tentativo.

Con iOS 26 l’app Password fa un passo avanti proprio su questo fronte, con una funzione tanto utile quanto poco visibile. Quando il sistema genera una password ma questa non viene salvata fino in fondo, compare una nuova voce chiamata Password generate. È lì che finiscono le credenziali rimaste a metà strada, quelle che prima sembravano sparite nel nulla. In pratica, anche se l’app non ha completato il salvataggio, la password resta recuperabile invece di andare perduta.

Apple ha risolto il problema delle password

L’accesso a questa sezione avviene dal menu con i tre puntini in alto a destra, ma solo a una condizione: deve esistere effettivamente una password recente non ancora archiviata. In assenza di credenziali in sospeso la voce non appare, e questo spiega perché molti utenti non si siano nemmeno accorti della sua esistenza. È una scelta di design discreta, che funziona come una rete di sicurezza silenziosa: interviene solo quando serve, ma quando serve può evitare la perdita di un accesso importante.

Il limite, semmai, è proprio la scarsa visibilità. Una segnalazione più evidente, come un piccolo contrassegno nel menu principale, renderebbe la novità immediatamente riconoscibile e ridurrebbe ulteriormente il rischio di trovarsi con una password svanita. Allo stato attuale, chi non sa dove guardare difficilmente la troverà da solo.

La funzione si inserisce in un percorso più ampio. Da quando Apple ha trasformato Password in un’app a sé stante, separata dalle impostazioni di sistema, lo strumento ha progressivamente acquisito le caratteristiche di un gestore completo, capace di conservare password, passkey, codici di verifica e reti Wi-Fi in un unico posto e di sincronizzarli tra i dispositivi tramite il portachiavi iCloud. In Italia l’app viene sempre più usata come alternativa gratuita a soluzioni storiche come 1Password o LastPass, soprattutto da chi vive interamente nell’ecosistema Apple.

Proprio per questo i dettagli contano. Una funzione del genere non aggiunge nulla di appariscente, non compare nelle presentazioni ufficiali e tende a restare nascosta tra le pieghe del sistema, ma risolve un fastidio concreto e ricorrente. È il tipo di intervento che si nota solo quando capita di averne bisogno, e che in quel momento trasforma un piccolo dramma quotidiano in una seccatura da pochi secondi.