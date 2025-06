Germania richiede la rimozione di DeepSeek per violazioni della privacy

Una nuova controversia sta scuotendo il panorama tecnologico internazionale: l’app cinese di intelligenza artificiale, DeepSeek, è finita sotto i riflettori per questioni legate alla privacy dei dati. Le autorità della Germania hanno richiesto la rimozione dell’app dagli store di Apple e Google, evidenziando gravi preoccupazioni sulla sicurezza delle informazioni personali degli utenti. Secondo Meike Kamp, commissario federale tedesco per la protezione dei dati, DeepSeek non ha dimostrato di garantire un livello di protezione dei dati equivalente a quello previsto dalle rigide leggi sulla privacy dell’Unione Europea.

Il problema centrale risiede nella gestione dei dati da parte di DeepSeek. L’app, che ha fatto il suo debutto internazionale con grandi aspettative, archivia tutte le informazioni degli utenti, inclusi i prompt e i file caricati, su server in Cina. Questo ha generato timori crescenti, poiché la legislazione cinese consente ampi poteri di accesso ai dati da parte delle autorità governative. La trasparenza e la sicurezza nella gestione delle informazioni personali sembrano quindi essere carenti, rendendo l’app una potenziale minaccia per la riservatezza degli utenti occidentali.

La Germania non è l’unico paese a sollevare preoccupazioni. In Europa, l’Italia e la Corea del Sud hanno già bandito l’app, mentre nei Paesi Bassi è stato vietato il suo utilizzo sui dispositivi governativi. Altri stati, come Belgio e Spagna, stanno indagando formalmente sul caso, con quest’ultima che ha coinvolto la principale associazione dei consumatori per approfondire le implicazioni legali e tecnologiche.

Oltre l’Atlantico, anche gli Stati Uniti stanno valutando misure restrittive. Una proposta di legge prevede il divieto di utilizzo di intelligenze artificiali sviluppate in Cina da parte delle agenzie federali, con un senatore che ha addirittura suggerito sanzioni penali per chi utilizza piattaforme come DeepSeek. Questo riflette una crescente diffidenza verso le tecnologie cinesi, percepite come strumenti di possibile influenza politica e di rischio per la sicurezza nazionale.

La reazione dei giganti tecnologici è stata variegata. Google ha annunciato una revisione della situazione, mentre Apple non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Entrambe le aziende si trovano sotto pressione per prendere una posizione chiara, in un contesto dove il dibattito sulla protezione dei dati personali è sempre più acceso. La loro decisione potrebbe segnare un precedente importante per il futuro delle applicazioni di intelligenza artificiale sui mercati occidentali.

Il caso DeepSeek rappresenta un esempio emblematico delle sfide che le tecnologie cinesi devono affrontare per adattarsi agli standard di sicurezza e trasparenza richiesti dai paesi occidentali. La questione solleva interrogativi cruciali sull’equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela dei diritti degli utenti. Riuscirà DeepSeek a conformarsi alle normative europee e a dissipare i dubbi sulla sua affidabilità? Oppure sarà costretta a ritirarsi da ulteriori mercati internazionali? Solo il tempo potrà dare una risposta, ma una cosa è certa: la protezione della privacy dei dati è destinata a rimanere al centro del dibattito globale sull’intelligenza artificiale.