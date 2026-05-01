Gemini sbarca su Google TV: come l'IA cambierà il tuo modo di guardarla

La televisione, per anni considerata il punto d’arrivo passivo dei contenuti, sta cambiando pelle. Non è più solo uno schermo su cui scorrono film e serie, ma uno spazio sempre più interattivo, quasi personale.

È in questo scenario che Google accelera con decisione, portando nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale dentro Google TV e ridefinendo, ancora una volta, il modo in cui si vive il salotto.

L’aggiornamento annunciato segna un passaggio preciso: la TV smette di essere un dispositivo passivo e diventa un’estensione dell’ecosistema digitale, capace di creare, modificare e organizzare contenuti in tempo reale.

Al centro di questa evoluzione c’è Gemini, il sistema di intelligenza artificiale che sta progressivamente entrando in tutti i prodotti dell’azienda.

La TV che crea contenuti, non solo li riproduce

La novità più evidente è l’introduzione di una scheda dedicata a Gemini, dove compare un pulsante “Crea” che apre a scenari finora impensabili su uno schermo televisivo. Non si tratta di semplici suggerimenti o raccomandazioni: qui si entra nel territorio della generazione attiva.

Strumenti come Nano Banana permettono di intervenire direttamente sulle immagini, trasformandole con comandi vocali. Cambiare uno sfondo, modificare un volto, inserire elementi surreali: operazioni che fino a poco tempo fa richiedevano software avanzati diventano accessibili con una frase pronunciata dal divano.

Accanto a questo arriva Veo, che spinge ancora oltre il concetto. L’utente non si limita a modificare contenuti esistenti, ma può crearli da zero o animare immagini statiche. L’effetto è quello di una narrazione completamente nuova, dove la creatività non passa più da strumenti complessi ma da un’idea espressa a voce.

Il salotto diventa uno spazio condiviso

Google insiste molto su un punto: queste funzioni non sono pensate per un uso individuale, ma per essere vissute in gruppo. L’esperienza si sposta dal dispositivo personale allo schermo condiviso, trasformando la TV in un luogo di interazione collettiva.

È una scelta strategica. In un momento in cui smartphone e tablet dominano l’uso quotidiano, riportare l’attenzione sul televisore significa ricostruire una centralità domestica che sembrava persa.

Google Foto cambia ritmo

Anche Google Photos entra in questa trasformazione. Grazie all’integrazione con Gemini, la ricerca delle immagini diventa più immediata e naturale. Non servono più filtri complessi o selezioni manuali: basta descrivere un ricordo per trovarlo.

A questo si aggiunge la funzione “Remix”, che applica stili artistici alle foto, e le “Presentazioni dinamiche”, pensate per valorizzare le immagini sul grande schermo. Non più semplici slideshow, ma contenuti visivi costruiti per essere guardati, quasi come una produzione editoriale.

L’arrivo dei video brevi anche in TV

Parallelamente, Google guarda a un altro fenomeno che ha già ridefinito il consumo digitale: i contenuti brevi. La nuova sezione “Video brevi per te” porterà i YouTube Shorts direttamente nella schermata iniziale.

È una mossa che potrebbe sembrare controintuitiva, considerando il dibattito acceso proprio sui contenuti brevi. Ma il segnale è chiaro: anche la TV si adatta ai nuovi ritmi di fruizione, accogliendo formati nati per lo smartphone.

Quello che emerge da questo aggiornamento non è una semplice aggiunta di funzioni, ma una visione. La TV si avvicina sempre di più ai linguaggi dell’intelligenza artificiale, diventando uno spazio dove contenuti, memoria e creatività si fondono.