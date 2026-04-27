Gemini aggiunge una nuova funzionalità e ora puoi usarla gratuitamente

C’è un passaggio preciso in cui le piattaforme tecnologiche smettono di essere strumenti per pochi e iniziano a entrare davvero nella vita di tutti i giorni.

È quello che sta accadendo con Google Gemini, che nelle ultime settimane ha iniziato a rivedere il proprio modello di accesso, puntando con decisione sulla diffusione su larga scala. L’ultima mossa va esattamente in questa direzione: una delle funzionalità più interessanti, i cosiddetti notebook, è ora disponibile anche nella versione gratuita.

Fino a poco tempo fa, si trattava di uno strumento riservato agli utenti paganti. Oggi, invece, chiunque può utilizzarlo senza sottoscrivere un abbonamento. Una scelta che non è casuale, ma risponde a una strategia chiara: rendere l’intelligenza artificiale sempre più centrale nelle attività quotidiane, riducendo le barriere di ingresso.

Cosa sono i notebook e perché cambiano l’uso dell’IA

I notebook introdotti in Google Gemini funzionano come veri e propri spazi di lavoro digitali. Non semplici appunti, ma ambienti strutturati in cui raccogliere informazioni, contenuti e conversazioni con l’intelligenza artificiale.

L’utente può creare un taccuino, assegnargli un nome e utilizzarlo per organizzare contenuti su un tema specifico. La logica è quella di mantenere tutto in un unico contesto: ricerche, idee, materiali e interazioni con l’IA convivono nello stesso spazio, rendendo l’esperienza molto più coerente rispetto a una chat tradizionale.

È proprio questo il punto di svolta. L’intelligenza artificiale non risponde più solo a una domanda isolata, ma lavora su un insieme di informazioni strutturate, diventando progressivamente più utile e precisa.

All’interno dei notebook è possibile inserire diversi tipi di contenuti. L’utente può caricare file dal proprio dispositivo, integrare documenti da Google Drive, aggiungere pagine web oppure incollare testi. Tutto viene assimilato dal sistema e utilizzato come base per le successive richieste.

Questo significa che l’IA può rispondere facendo riferimento diretto alle fonti inserite, senza disperdere il contesto. Un aspetto che diventa particolarmente interessante in ambito lavorativo o accademico, dove la gestione delle informazioni è spesso frammentata.

Un esempio concreto chiarisce bene il meccanismo: inserendo articoli o documenti su un determinato argomento, è possibile chiedere a Gemini di sintetizzare, confrontare o estrarre dati specifici. Le risposte non arrivano da una ricerca generica, ma da un perimetro definito dall’utente stesso.

Il limite delle fonti e il modello freemium

La versione gratuita introduce comunque un limite: ogni notebook può contenere fino a 50 fonti. Una soglia che, nella maggior parte dei casi, risulta sufficiente per un utilizzo quotidiano.

Per esigenze più avanzate, restano disponibili i piani a pagamento, che aumentano progressivamente il numero di fonti gestibili. Ma è proprio il dato di partenza a colpire: offrire gratuitamente una struttura così ampia rappresenta un cambio di passo significativo rispetto al passato.

Non è solo una questione tecnica. È una scelta che suggerisce come Google stia cercando di consolidare la propria presenza nel mercato dell’IA, rendendo le funzionalità più evolute accessibili al maggior numero possibile di utenti.

Dietro i notebook: l’evoluzione di NotebookLM

Alla base di questa novità c’è l’integrazione con NotebookLM, un progetto sviluppato da Google per analizzare e organizzare grandi quantità di informazioni.

Nato inizialmente in un contesto più orientato alla ricerca, nel tempo si è trasformato in uno degli strumenti più interessanti dell’ecosistema Google. Portarlo dentro Gemini, e soprattutto renderlo gratuito, significa trasferire capacità avanzate direttamente nell’esperienza quotidiana dell’utente.

Un passo verso un’IA più personale

L’introduzione dei notebook segna un’evoluzione precisa: l’intelligenza artificiale smette di essere solo un assistente e diventa un ambiente di lavoro personalizzato.

Chi utilizza Gemini con continuità si trova ora davanti a uno strumento più strutturato, capace di seguire progetti, organizzare contenuti e mantenere memoria operativa all’interno di contesti definiti.

È un cambiamento che potrebbe passare inosservato a una prima lettura, ma che nel tempo rischia di modificare il modo in cui si lavora, si studia e si gestiscono le informazioni. Perché quando l’IA non si limita più a rispondere, ma inizia a “ricordare” e organizzare, il rapporto con la tecnologia cambia profondamente.