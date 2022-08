GarageBand, arrivano i remix con Katy Perry e il gruppo K-pop SEVENTEEN

Apple ha annunciato una collaborazione con la superstar Katy Perry e il gruppo K-pop SEVENTEEN grazie alla quale offre due nuove Sessioni Remix in GarageBand.

Fan di Katy Perry e del K-pop, questa è per voi. A partire da oggi, basta aprire l’app GarageBand per potersi cimentare nel remix di brani di successo come “Harleys in Hawaii” di Katy Perry e “Darl+ing” dei SEVENTEEN.

Con le Sessioni Remix, ogni voce e ogni battuta dei brani è stato scomposto in sotto-elementi che gli utenti possono prendere, spostare e modificare in modo creativo. Si può aggiungere nuovi beat, loop, effetti, strumenti, voci e molto altro, e chissà che la vostra creazione non diventi il prossimo tormentone su TikTok.

Ogni Sessione Remix include anche una dedica speciale da parte di Katy Perry e dei SEVENTEEN, e un video di istruzioni passo-passo di un Creative Pro Apple che spiega come cimentarsi nell’opera; così che sia davvero alla portata di chiunque, anche se alle prime armi chiunque può mettere alla prova le proprie capacità di remix, non è necessaria nessuna esperienza musicale.

GarageBand è l’app gratuita di Apple per la creazione musicale su iPhone, iPad e Mac che permette di fare musica anche non si conosce il pentagramma e non si mai strimpellato neppure uno strumento.

Infine, Music Skills: Remix Katy Perry sarà offerto anche negli Apple Store come parte del programma Today at Apple. Durante i corsi, i Creative Pro insegneranno ai clienti in negozio come creare un remix di “Harleys in Hawaii” di Katy Perry con GarageBand su iPad e iPhone.