Galaxy Z Flip 5 non ha più segreti: immagini e specifiche del nuovo pieghevole Samsung

L’estate è sempre un periodo eccitante per gli appassionati di tecnologia, con le principali aziende di elettronica che svelano i loro ultimi prodotti. Quest’anno, Samsung è al centro dell’attenzione con l’imminente lancio dei suoi nuovi smartphone pieghevoli, il Galaxy Z Flip 5 e Fold 5. Le prime informazioni sul pieghevole a conchiglia sono trapelate, rivelando un design significativamente migliorato e una serie di specifiche tecniche impressionanti.

Prime immagini del Galaxy Z Flip 5

La notizia più grande riguarda il design del Galaxy Z Flip 5. Secondo un’immagine ufficiale rivelata in anteprima da MySmartPrice, il nuovo smartphone pieghevole di Samsung avrà un display esterno molto più grande rispetto ai modelli precedenti, sulla falsa riga del recente Motorola Razr 40 Ultra. Questo display coprirà quasi metà del pannello posteriore quando il telefono è aperto, offrendo agli utenti un’area di visualizzazione molto più ampia per visualizzare notifiche, rispondere ai messaggi e gestire i widget.

Il nuovo display esterno del Galaxy Z Flip 5 sarà più grande di quello di qualsiasi altro smartphone pieghevole sul mercato, raggiungendo una dimensione di 3,4 pollici.

Il design del Galaxy Z Flip 5 non è l’unica cosa che ha subito un upgrade. Le specifiche tecniche trapelate rivelano che il dispositivo sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, avrà 8GB di RAM e sarà disponibile con 128GB o 256GB di storage. Il dispositivo avrà anche una batteria da 3700mAh con supporto per la ricarica rapida da 25W e la ricarica wireless da 10W.

Per quanto riguarda le fotocamere, il Galaxy Z Flip 5 avrà una fotocamera principale da 12MP, una fotocamera ultra-wide da 12MP e una fotocamera frontale da 12MP. Il dispositivo sarà inoltre dotato di un lettore di impronte digitali montato lateralmente, supporto 5G, altoparlanti stereo e girerà su One UI 5.1 basato su Android 13.

Il Samsung Galaxy Z Flip 5 sarà ufficialmente presentato al prossimo evento Unpacked di Samsung, che si terrà a Seoul il prossimo mese. Non vediamo l’ora di vedere cosa Samsung ha in serbo per noi con il suo ultimo smartphone pieghevole.

Ricorda, queste sono solo informazioni trapelate attraverso canali non ufficiali e Samsung potrebbe avere ancora alcune sorprese in serbo per noi. Quindi, rimani sintonizzato per ulteriori aggiornamenti sul Samsung Galaxy Z Flip 5 e su tutti gli altri entusiasmanti prodotti che Samsung presenterà al suo evento Unpacked.