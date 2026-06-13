Galaxy S26 o iPhone 17: qual è il migliore e quanto conviene davvero spendere

Sul piano costruttivo i due dispositivi partono da filosofie diverse ma da una qualità sovrapponibile. Il Galaxy S26 è spesso 7,2 mm e pesa 167 grammi, con sblocco tramite sensore d’impronte sotto il display; l’iPhone 17 si ferma a 177 grammi e affida l’autenticazione al Face ID, più sicuro ma meno pratico con occhiali da sole o mascherina. Entrambi sono certificati IP68 e adottano vetri di ultima generazione, Gorilla Glass Victus 2 su Samsung e Ceramic Shield su Apple.

I display da 6,3 pollici condividono refresh rate adattivo a 120 Hz e Always-on. L’iPhone vince sulla risoluzione (2622×1206 contro 2340×1080) e sul picco di luminosità, fino a 3.000 nit contro 2.600; il pannello AMOLED di Samsung resta però il riferimento per resa cromatica e contrasti. Sul fronte processore, l’Exynos 2600 a 2 nm segna un salto generazionale netto per Samsung, ma il chip A19 di Apple mantiene il primato nei benchmark single-core e nei carichi pesanti come editing video, rendering 3D e gaming.

Dettagli tecnici e confronto: chi vince

La fotocamera è il terreno dove le scelte divergono di più. Il Galaxy S26 schiera tre sensori posteriori, con un teleobiettivo 3x assente sull’iPhone 17 base, e arriva ai video in 8K. Apple risponde con una frontale da 24 MP, la migliore della categoria per videochiamate, e con la registrazione 4K a 120 fps in Dolby Vision. La batteria più capiente è quella di Samsung (4.300 mAh contro 3.692), ma l’iPhone recupera con una ricarica cablata a 40W più rapida. Sul software, sette anni di aggiornamenti per One UI contro un supporto Apple garantito fino al 2030, con l’ecosistema iOS che resta il vantaggio decisivo per chi possiede già Mac, iPad o Apple Watch.

I listini partono da 969 euro per l’iPhone 17 da 256 GB e da 1.029 euro per il Galaxy S26 di pari taglio, con le versioni Ultra e Pro Max che superano i 1.900 euro. Lo scarto sulla base è di circa 60 euro a favore di Apple.

La conclusione imparziale è che non esiste un vincitore assoluto: l’iPhone 17 conviene a chi vive nell’ecosistema Apple, gira video e cerca semplicità d’uso, mentre il Galaxy S26 premia fotografi, gamer e chi vuole personalizzare ogni aspetto del sistema. A parità di esigenze, il risparmio iniziale e l’ottimizzazione software fanno pendere leggermente la bilancia verso Cupertino.

Per chi non vuole arrivare a queste cifre, la fascia tra 400 e 600 euro nel 2026 offre compromessi sensati. Il Google Pixel 10a resta il miglior cameraphone sotto i 500 euro grazie all’elaborazione computazionale e a sette anni di supporto, mentre il Samsung Galaxy A56 è l’acquisto Android più equilibrato per chi resta nella famiglia. Sul versante iOS la via d’uscita è l’iPhone 16e, che porta il chip A18 e Apple Intelligence a un prezzo nettamente inferiore. Più in basso, attorno ai 300 euro, lo Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G mette sul piatto un AMOLED da 3.200 nit difficile da trovare a quella cifra.