Galaxy Book4 Edge: oggi risparmi 699€ su questo laptop Samsung

Samsung non ha bisogno di presentazioni così come, a non averne bisogno, sono i suoi prodotti e oggi segnaliamo uno sconto del 41% sul Galaxy Book4 Edge, il suo laptop che oggi viene venduto a 1.000€ su Amazon.

Tutte le caratteristiche di questo laptop Samsung

Il Samsung Galaxy Book4 Edge è un laptop potente e versatile, progettato per offrire prestazioni eccellenti e un’esperienza di lavoro intelligente. Equipaggiato con il processore Snapdragon X Elite e la tecnologia Next Gen AI, questo notebook garantisce elevata efficienza e creatività, permettendo di lavorare in modo veloce e fluido con Windows 11.

Il display del Galaxy Book4 Edge è un touchscreen Dynamic AMOLED 2X da 14 pollici, che offre una visualizzazione ad alta risoluzione con colori vividi e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Grazie a questa tecnologia, la navigazione è fluida e i colori sono brillanti, mentre le luci blu vengono ridotte per proteggere gli occhi durante le lunghe sessioni di lavoro.

Questo dispositivo si integra perfettamente con l’ecosistema Galaxy grazie alla possibilità di connettersi ai dispositivi compatibili, e offre una porta HDMI 2.1, due porte USB 4.0 più veloci e una porta per cuffie/microfono, per una connessione sempre ottimale.

Il design sottile e leggero del Galaxy Book4 Edge lo rende ideale per chi è sempre in movimento. Con una durata della batteria fino a 18 ore e un caricabatterie rapido da 65 W, il notebook è pronto a seguire ogni tua esigenza, ovunque ti trovi. Inoltre, le funzioni AI integrate possono essere utilizzate anche senza connessione a Internet, per una produttività sempre ai massimi livelli.

