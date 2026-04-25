Foto viste una volta e basta: Instagram testa una nuova app “usa e sparisci”

Instagram torna a muoversi sul terreno più competitivo dei social e lo fa recuperando un’idea che sembrava già vista.

Secondo quanto riportato, la piattaforma sta testando una nuova applicazione separata chiamata Instants, progettata per condividere foto che si vedono una sola volta e poi spariscono.

Il funzionamento è semplice, ma il messaggio dietro è più ampio. Con Instants gli utenti possono scattare una foto direttamente dall’app e inviarla a una cerchia ristretta di contatti. L’immagine può essere visualizzata una sola volta e resta disponibile per un massimo di 24 ore, prima di sparire definitivamente.

Non è possibile caricare immagini dalla galleria né modificarle con filtri complessi: al massimo si può aggiungere del testo. L’obiettivo è chiaro, riportare l’esperienza a qualcosa di immediato, quasi istintivo, lontano dalla costruzione estetica che negli anni ha caratterizzato Instagram.

Questa scelta segna un cambio di direzione preciso: meno contenuti “perfetti”, più momenti reali.

Il ritorno alla spontaneità

Instants non nasce nel vuoto. Si inserisce in un contesto in cui le abitudini degli utenti stanno cambiando. Sempre meno post pubblici e sempre più condivisioni private, spesso veloci e temporanee.

Non è un caso che questa nuova app ricordi da vicino modelli già affermati. Il meccanismo delle foto che spariscono richiama chiaramente piattaforme come Snapchat e BeReal, che hanno costruito il loro successo proprio sulla spontaneità e sull’assenza di filtri.

Meta, la società madre di Instagram, sta quindi cercando ancora una volta di intercettare queste dinamiche. Non con una semplice funzione interna, ma con un’app autonoma, segno che il test è più ambizioso del solito.

Negli ultimi anni Instagram è diventato un ecosistema complesso: feed dominato da contenuti suggeriti, Reels, pubblicità, creator e brand. In questo contesto, lo spazio per le interazioni più personali si è ridotto.

Instants prova a riempire proprio quel vuoto. Un ambiente più ristretto, meno pubblico, dove condividere momenti senza pressione.

Separare questa esperienza dall’app principale permette anche di testare comportamenti diversi senza alterare troppo l’equilibrio di Instagram. È una strategia già vista: Meta spesso lancia prodotti paralleli per capire cosa funziona davvero prima di integrarli.

Disponibilità e scenari futuri

Al momento Instants è in fase di test ed è disponibile solo in alcuni Paesi, tra cui Italia e Spagna.

Non è ancora chiaro se l’app verrà lanciata globalmente o se resterà un esperimento. Molto dipenderà dalla risposta degli utenti e da quanto riuscirà a distinguersi rispetto alle alternative già esistenti.

Il punto, però, è un altro: Instagram sta cercando di tornare a essere uno spazio quotidiano, non solo una vetrina.

E forse la vera domanda non è se Instants funzionerà, ma quanto gli utenti siano davvero disposti a rinunciare alla perfezione per tornare a condividere qualcosa di più semplice, anche se destinato a sparire.