Tutti o quasi sono a conoscenza dello scontro nelle aule di tribunale tra Apple e Epic Games. Riassumere il tutto non è una impresa semplice, anche perché “le puntate di questa serie” sono tante, forse troppe. In attesa del verdetto finale emesso da un giudice, questa storia si arricchirà nel 2023 di un nuovo importante capitolo: nei prossimi mesi Fortnite tornerà su iOS e iPadOS, e senza Xbox Cloud Gaming.

Fortnite di nuovo su iOS, parola di Sweeney

Per celebrare l’arrivo del nuovo anno, il CEO di Epic Games Tim Sweeney ha pubblicato su Twitter un post che lascia pochissimo spazio all’immaginazione. Al cinguettio “Il prossimo anno su iOS!” fa immediatamente seguito un’immagine che mostra i festeggiamenti di Capodanno sull’isola di Fortnite.

Non sappiamo se sia uno screen in-game o meno, ma poco importa. Il messaggio è chiarissimo: il popolarissimo Battle Royale nel 2023 sarà nuovamente giocabile su iPhone e iPad. E – aggiungiamo – quasi sicuramente senza passare per App Store.

Dopo essere stato rimosso nell’agosto del 2020 per una violazione dei termini e delle condizioni di utilizzo dello store digitale di Apple, Fortnite è destinato a tornare sui dispositivi portatili con la mela sul retro. C’è forse un accordo tra le due parti, ovvero tra l’azienda di Cupertino e Epic Games? No, c’è ben altro da tenere in considerazione, ed è qualcosa che potrebbe stravolgere completamente l’esperienza d’uso di iOS (e iPadOS).

Sì perché, seppur non condividendo nulla di quanto indicato nel tanto chiacchierato Digital Markets Act, il gigante californiano non può fare altro che adeguarsi alla normativa approvata dall’Unione Europea, e quindi dovrà consentire l’installazione su iPhone (e iPad) di applicazioni esterne al suo App Store.

E secondo Mark Gurman, firma di Bloomberg più che affidabile, Apple si allineerà proprio nel 2023, in occasione del lancio di iOS 17. Salvo sorprese, l’aggiornamento sarà presentato questa estate durante il keynote della WWDC23, in vista del lancio ufficiale tra settembre e ottobre.

Non possiamo dire con certezza quale sarà la modalità di download di Fortnite su iOS e iPadOS, ma è facile pensare ad una pagina web pensata ad-hoc o addirittura ad un vero e proprio Epic Games Store per iPhone e iPad da insaporire anche con altri giochi, inediti e non.

