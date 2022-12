L’atteso evento Frattura ha messo la parola fine al terzo capitolo di Fortnite. Il Battle Royale di Epic Games è stato rivoluzionato con nuove armi, nuovi personaggi da schierare in battaglia (tra cui Geralt di The Witcher), nuovi veicoli su cui spostarsi e soprattutto… una nuova mappa!

Sei pronto a farti travolgere da una marea di novità?

Fortnite Capitolo 4: come giocare su iPhone, iPad e Mac

Nonostante gli scontri nelle aule di tribunale (e non solo) tra Apple e Epic Games, devi sapere che c’è un modo per giocare a Fortnite anche su iPhone, iPad e Mac (legale e gratuito, meglio precisarlo). Ed è una soluzione davvero pazzesca, perché pensata da Microsoft e utilizzabile anche sui quei PC Windows con un hardware non pensato per il gaming.

Da mesi ormai, Fortnite è giocabile gratuitamente – senza alcuna installazione e necessità di scaricare aggiornamenti – tramite la piattaforma Xbox Cloud Gaming. Attenzione però: nel caso di Battle Royale giunto poche ore fa al Capitolo 4, non hai bisogno di un abbonamento. Ti basta solo un account Microsoft. Ne ha già uno? Allora recati qui da iPhone, iPad o Mac e lanciati sull’isola di Fortnite.

Ecco un’anteprima del Battle Pass. È incluso nell’abbonamento Fortnite Crew, ma lo puoi sbloccare anche con il solito metodo, ovvero “investendo” 950 V-Buck.

Da iPhone e iPad, ti consiglio di usare Safari e di aggiungere la pagina alla Home, in modo da poterla lanciare con un semplice tap, come se fosse un’applicazione. Altro consiglio? Abbina un controller (per PS4, PS5 o Xbox non fa differenza) per una esperienza di gioco migliore. In offerta su Amazon trovi anche l’ottimo Razer Kishi, scontato del 12%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.