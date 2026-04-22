Firefox 150 cambia tutto: le nuove funzioni che ti faranno dimenticare Chrome

Quando si parla di browser, ogni aggiornamento rischia di passare inosservato se non introduce qualcosa di realmente utile nella quotidianità degli utenti. Con l’arrivo di Firefox 150, Mozilla sembra aver imboccato una direzione precisa: trasformare il browser da semplice strumento di navigazione a piattaforma operativa completa, capace di gestire contenuti, documenti e flussi di lavoro senza uscire dalla finestra principale.

È un cambio di passo che si percepisce subito, soprattutto nelle funzioni più visibili, quelle che incidono direttamente sull’esperienza d’uso.

Split View evoluta: multitasking più naturale

La novità più concreta riguarda la modalità Split View, che diventa finalmente uno strumento davvero flessibile. Non è più solo una funzione accessoria, ma un sistema integrato nel modo in cui si naviga.

Ora è possibile aprire un link direttamente in modalità divisa con un semplice clic destro, senza passaggi intermedi. Ma soprattutto, Firefox introduce una gestione più dinamica delle schede: si possono cercare tra quelle già aperte e spostarle rapidamente da una finestra all’altra.

Il risultato è un multitasking più fluido, meno macchinoso. In un contesto in cui lavorare su più contenuti contemporaneamente è la norma, questa evoluzione non è solo tecnica, ma culturale: il browser si adatta a un modo di lavorare sempre più frammentato e simultaneo.

Condivisione e gestione contenuti: il browser diventa uno strumento di lavoro

Un altro intervento significativo riguarda la condivisione delle schede. Firefox 150 permette di selezionare più tab e copiarle insieme, includendo sia il titolo sia l’URL. Un dettaglio apparentemente minore, ma che cambia molto per chi lavora con informazioni, link e documentazione.

Ancora più interessante è l’evoluzione del visualizzatore PDF integrato. Non si limita più alla lettura: ora consente di riordinare pagine, copiarle, eliminarle ed esportarle. In pratica, senza installare software esterni, il browser diventa uno strumento di editing documentale leggero ma efficace.

È una direzione chiara: ridurre la dipendenza da applicazioni esterne e concentrare sempre più attività dentro un unico ambiente.

Sicurezza: più controllo all’utente

Sul fronte della sicurezza, Mozilla introduce un aggiornamento meno visibile ma decisivo. I siti web dovranno ora chiedere esplicitamente il permesso prima di accedere alla rete locale o interagire con dispositivi connessi.

Si tratta di un cambiamento importante, perché riguarda uno degli ambiti più delicati della navigazione: le connessioni interne, spesso trascurate ma potenzialmente esposte. Con questa scelta, Firefox restituisce all’utente un controllo più diretto su ciò che accade dietro le quinte.

In un momento in cui la sicurezza digitale è sempre più al centro del dibattito, questa funzione non è un dettaglio, ma una presa di posizione.

Traduzioni, profili e integrazione: un ecosistema più completo

Firefox 150 amplia anche il suo raggio d’azione con strumenti pensati per un uso più quotidiano e trasversale. Arriva un sistema di traduzione in tempo reale integrato, accessibile direttamente dal browser, senza estensioni.

Per gli utenti Windows, debutta una gestione dei profili più evoluta, con opzioni di backup e maggiore flessibilità. Un aggiornamento che punta a chi utilizza lo stesso dispositivo per lavoro e vita personale, separando ambienti e dati.

Non mancano miglioramenti anche per Linux, con nuove opzioni di distribuzione e supporti più moderni, a conferma di un’attenzione costante verso tutte le piattaforme.

L’aggiornamento è già disponibile tramite il sito ufficiale di Mozilla, mentre il rilascio automatico arriverà progressivamente. Le note complete non sono ancora state pubblicate, ma il segnale è chiaro: la partita dei browser si gioca sempre meno sulla velocità e sempre più sulla capacità di diventare strumenti centrali nella vita digitale quotidiana.