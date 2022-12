Che tu abbia o meno un televisore smart in casa, dovresti dare una chance al Fire TV Stick di Amazon. Fluidità e affidabilità sono impareggiabili, e poi hai tutto il meglio dello streaming sempre a tua disposizione.

Ti segnalo che oggi Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa è disponibile all’acquisto a 33,99 euro e si candida al titolo di “perfetto regalo di Natale 2022” (per te stesso o per una persona cara).

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa

Già di base è tra le versioni più convenienti della linea Fire TV Stick, e oggi lo è ancora di più. Con questo gadget che si nasconde alla perfezione dietro il televisore (via HDMI) puoi goderti un’esperienza di streaming in Full HD senza alcun intoppo. E puoi chiedere anche ad Alexa di trovare per te i contenuti (devi utilizzare l’apposito pulsante sul telecomando).

Oltre alle skill di Alexa, hai a disposizione tutte le principali piattaforme di streaming (alcune delle quali, però, richiedono un abbonamento). Qualche esempio? Netflix, Disney+, Prime Video, NOW, DAZN, TIM Vision, Rai Play e YouTube. Ma la lista è davvero lunga.

E puoi sfruttare il dongle anche per creare la giusta atmosfera scegliendo i brani che vuoi da Spotify, YouTube, Amazon Music e così via. Insomma, come avrai capito, il Fire TV Stick è davvero versatile, e una volta provato non si torna più indietro.

Lo sconto odierno, per quanto non faccia gridare al miracolo, è comunque interessante. Quindi ti consiglio di approfittarne, perché Natale ormai è dietro l’angolo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.