Finalmente ho ottenuto un equalizzatore su Android Auto, e mi è bastata un'app gratuita

Il sistema di Google, infatti, non ha ancora un equalizzatore nativo nella schermata dell’auto. Una mancanza che pesa soprattutto a chi ascolta brani su Spotify, YouTube Music, Amazon Music o tramite player locali e vuole un suono più adatto all’abitacolo, senza cambiare autoradio né mettere mano all’impianto.

La linea di Google, finora, è stata chiara: tenere Android Auto semplice, pulito e il più possibile sicuro. Pochi comandi sullo schermo dell’auto, funzioni essenziali e molte impostazioni lasciate allo smartphone. In questo quadro non è mai entrato davvero un equalizzatore integrato, cioè un pannello unico per modificare l’audio di tutte le app musicali.

Il nodo, spiegano da tempo gli sviluppatori nelle community tecniche, è anche pratico. Ogni telefono Android gestisce il suono a modo suo, ogni casa automobilistica monta un sistema multimediale diverso e non tutte le app permettono lo stesso controllo sulle frequenze.

Perché Android Auto non ha ancora un equalizzatore nativo

Così capita una cosa molto comune: si apre Spotify su Android Auto, parte una playlist, ma per sistemare i bassi bisogna tornare al telefono e cercare le impostazioni, quando ci sono. Alcune auto offrono regolazioni dall’infotainment, altre no. E spesso quei comandi agiscono sull’impianto della vettura, non sulle singole app. Una piccola assenza, certo. Ma per chi passa ore nel traffico, magari ogni mattina alle 7.30 in tangenziale, si fa sentire.

Un equalizzatore sul display dell’auto, con lo smartphone vicino, per migliorare l’audio durante l’uso di Android Auto.

Il modo più semplice per aggirare il problema è usare un’app gratuita di equalizzazione audio per Android, installata sullo smartphone e lasciata attiva in background mentre Android Auto riproduce musica, podcast o radio in streaming. Il funzionamento è abbastanza lineare: l’app non cambia Android Auto dall’interno, ma interviene sul suono prodotto dal telefono prima che arrivi all’impianto dell’auto, via cavo USB o collegamento wireless.

Sul cruscotto, quindi, resta la solita interfaccia. La correzione dell’audio avviene dietro le quinte. Tra le soluzioni più citate dagli utenti ci sono gli equalizzatori gratuiti disponibili sul Google Play Store, spesso con preset già pronti — “Rock”, “Pop”, “Jazz”, “Bass Boost” — e controlli manuali a cinque o dieci bande. Alcune app offrono anche amplificazione dei bassi, effetto stereo più ampio e gestione del volume percepito. Funzioni utili, ma da usare senza esagerare. “Non cambia l’autoradio, ma cambia parecchio l’ascolto”, ha scritto un utente in una recensione pubblica, spiegando di aver ridotto bassi troppo invadenti su una compatta con impianto di serie. Il punto è proprio questo: una regolazione veloce, reversibile e senza costi.

Configurazione passo passo e compatibilità con le app musicali

La configurazione richiede pochi minuti. Si scarica un equalizzatore gratuito per Android, si concedono i permessi richiesti per intervenire sull’audio, poi si apre l’app musicale preferita e si collega lo smartphone ad Android Auto. A quel punto conviene tornare sul telefono, aprire l’equalizzatore e scegliere un preset leggero, oppure regolare le bande a mano partendo da piccoli ritocchi.

Meglio non partire subito con bassi al massimo e alti sparati. In auto basta poco: portiere, vetri, sedili e posizione degli altoparlanti cambiano parecchio la resa del suono. La compatibilità, invece, dipende dal modello di smartphone, dalla versione di Android e dall’app usata. In molti casi questi equalizzatori funzionano con Spotify, YouTube Music, Deezer, Amazon Music e player locali, ma non sempre con la stessa stabilità.

Alcune app musicali hanno già un equalizzatore interno, altre usano le impostazioni audio del sistema. Per questo è meglio fare una prova prima di partire, a motore spento, magari nel parcheggio sotto casa: un brano conosciuto, volume medio e modifiche graduali. Sembra una banalità, ma evita distrazioni inutili.

Un equalizzatore su Android Auto non trasforma un impianto economico in un sistema hi-fi. Non sostituisce buoni altoparlanti, un amplificatore adeguato o una sorgente di qualità. Può però migliorare la resa percepita, togliere bassi troppo pesanti o dare più presenza alle voci. Se il file audio è molto compresso, o se l’impianto dell’auto distorce già a volume medio, i margini restano ridotti. E spingere troppo certe frequenze può peggiorare tutto: vibrazioni nelle portiere, suono impastato, ascolto più stancante.

C’è poi la questione sicurezza. Le regolazioni vanno fatte prima di mettersi in marcia, non durante la guida: usare lo smartphone mentre l’auto è in movimento è vietato e pericoloso. Attenzione anche alle app poco note, perché alcune chiedono permessi non sempre necessari o mostrano pubblicità invasive. La scelta più prudente è puntare su applicazioni con molte recensioni verificabili, aggiornamenti recenti e informazioni chiare sulla privacy. Gratis, sì, ma con criterio. Per chi vuole personalizzare l’audio in macchina senza spendere, resta comunque una scorciatoia efficace: Android Auto non ha ancora un equalizzatore nativo, ma lo smartphone può fare da ponte.