Se non hai tempo puoi ricaricare il telefono velocemente così

Sempre più persone la attivano quando mettono il telefono in carica, a casa o in ufficio, soprattutto quando hanno pochi minuti prima di uscire. Il motivo è semplice: tagliando le connessioni, il telefono lavora meno in sottofondo e una quota maggiore di energia finisce nella batteria. Non è un trucco segreto, né una scorciatoia valida sempre. È un accorgimento pratico, rapido da attivare, che può dare una mano in certe situazioni e servire a poco in altre.

Quando si attiva la modalità aereo, lo smartphone si scollega dalla rete mobile e, nella maggior parte dei casi, spegne anche Wi-Fi e Bluetooth, a meno che l’utente non li riattivi a mano. In pratica, il telefono smette di cercare celle, ricevere notifiche continue, sincronizzare dati e aggiornare app in background. Sono attività che spesso non si vedono, soprattutto a schermo spento, ma continuano a consumare energia.

Il meccanismo è piuttosto intuitivo: se il telefono usa meno corrente per restare connesso e aggiornato, ne resta di più per la ricarica della batteria. È lo stesso motivo per cui uno smartphone con poco segnale tende a scaricarsi più in fretta: l’apparato radio lavora di più, cerca campo, insiste. Durante la carica, togliere quel lavoro può fare una piccola differenza, soprattutto se il dispositivo è caldo, pieno di notifiche o impegnato con backup e sincronizzazioni cloud.

Quanto tempo si risparmia davvero: dipende da telefono, batteria e caricatore

Secondo un’analisi citata da Yup Charge, usare la modalità aereo durante la ricarica può ridurre i tempi fino a circa un quarto. Ma è una stima da prendere con cautela, perché il risultato cambia parecchio. Contano il modello dello smartphone, la capacità della batteria, la potenza dell’alimentatore, le condizioni del cavo e quante app erano attive prima di mettere il telefono in modalità aereo.

Uno smartphone collegato al caricatore con la modalità aereo attiva, per illustrare l’impatto sulla velocità di ricarica.

Un telefono recente, collegato a un caricatore adatto e con poche app aperte, potrebbe guadagnare solo qualche minuto. Un modello più vecchio, magari in una casa dove il segnale è debole e con molte sincronizzazioni attive, può invece mostrare un vantaggio più evidente. Conta anche da quale percentuale si parte: passare dal 10 al 30 per cento non è come andare dall’80 al 100. Nella prima fase il telefono assorbe più energia; nella seconda rallenta, perché è progettato per farlo.

Sugli smartphone con ricarica rapida, il beneficio della modalità aereo si nota soprattutto all’inizio, indicativamente quando si cerca di risalire dal 10 al 40 per cento. In quella fascia la batteria accetta più corrente, il sistema spinge di più e ogni consumo evitato — rete mobile, notifiche, sincronizzazioni — può incidere sul tempo finale. Non sempre molto, ma abbastanza da accorgersene se si ha l’occhio sull’orologio. Superate certe soglie, però, cambia tutto.

I telefoni moderni abbassano gradualmente la velocità di carica per limitare il calore e proteggere la salute della batteria. È una scelta gestita dal software e dai circuiti interni. Ecco perché l’ultima parte della ricarica sembra spesso più lenta, anche con alimentatori potenti. In quella fase la modalità aereo non può aggirare i limiti decisi dal produttore: il telefono continuerà a proteggere la batteria, anche se è scollegato dalla rete.

Quando conviene usarla e quando contano di più caricatore e cavo

La modalità aereo ha senso quando il tempo è poco: prima di uscire di casa, in aeroporto, durante una pausa di lavoro. Può aiutare a recuperare qualche punto percentuale in più in dieci o quindici minuti, soprattutto se lo smartphone è molto scarico. C’è però un rovescio della medaglia: con la modalità aereo attiva si resta di fatto non raggiungibili sulla rete mobile. Un dettaglio semplice, ma non sempre trascurabile.

Per caricare davvero meglio, il primo controllo resta quello su alimentatore e cavo. Un caricatore compatibile, con una potenza adatta agli standard supportati dal telefono, e un cavo USB in buono stato pesano più di molti piccoli trucchi. Conta anche evitare il surriscaldamento: niente telefono sotto il cuscino, niente cover troppo isolanti se il dispositivo scalda, meglio una superficie libera e asciutta. La modalità aereo, alla fine, è un aiuto comodo. Non sostituisce una ricarica fatta bene.