3 spettacolari film su Netflix che non puoi perderti questa settimana

Netflix, nella settimana mette in fila quattro film molto diversi tra loro: “Poor Things”, “The Girl on the Train” e “U-571”. Non una classifica scolpita nella pietra, piuttosto una bussola per scegliere cosa vedere la sera senza restare mezz’ora a scorrere il catalogo.

La scelta della settimana: “Poor Things” e il cinema visionario di Yorgos Lanthimos

Il titolo più forte della settimana è “Poor Things”, film del 2023 diretto da Yorgos Lanthimos e interpretato da Emma Stone, premiata con il suo secondo Oscar come miglior attrice. Candidato a undici premi dell’Academy, il film racconta la rinascita di Bella Baxter, una donna riportata in vita dal chirurgo sperimentale Godwin Baxter, interpretato da Willem Dafoe.

Da quel momento comincia un viaggio strano, feroce, a tratti disturbante: Bella scopre il mondo come se lo vedesse per la prima volta, senza difese e senza vergogna. Impara il desiderio, la paura, le parole, il corpo, la libertà. Lanthimos, già dietro “The Lobster”, “The Favourite” e “The Killing of a Sacred Deer”, costruisce un mondo vittoriano storto, pieno di colori accesi e stanze che sembrano palcoscenici. Ma tutto gira intorno a lei. Emma Stone cambia voce, postura, passo. È un film che non si può lasciare andare in sottofondo: chiede attenzione, ma la restituisce.

Atmosfera da serata film a casa: TV con catalogo in sottofondo e popcorn pronti mentre si sceglie cosa guardare in streaming.

Thriller in tensione: memoria, ossessione e abissi in “The Girl on the Train” e “U-571”

Chi vuole atmosfere più scure può scegliere tra due tensioni diverse: quella mentale di “The Girl on the Train” e quella fisica, chiusa, quasi soffocante di “U-571”. Nel primo film, tratto dal romanzo di Paula Hawkins, Emily Blunt è Rachel Watson, una donna ferita dal divorzio e dall’alcol, che ogni giorno prende lo stesso treno fingendo di andare al lavoro. Dal finestrino guarda una coppia, Megan e Scott, e costruisce su di loro una felicità immaginata.

Poi qualcosa si rompe. Rachel si sveglia sporca di sangue, senza ricordare la notte prima, e scopre che Megan è scomparsa. Da lì il film si muove sul dubbio: cosa ha visto davvero, cosa ha inventato, cosa ha cancellato dalla memoria? Con “U-571”, invece, si scende negli abissi della Seconda guerra mondiale. Il film del 2000, con Matthew McConaughey, Bill Paxton e Harvey Keitel, racconta una missione americana per prendere una macchina Enigma a bordo di un sommergibile tedesco danneggiato. Tutto precipita quando arriva un altro U-Boot e l’equipaggio resta intrappolato in un mezzo nemico che conosce appena.

Il film vinse l’Oscar per il miglior montaggio sonoro, e si capisce: scricchiolii, colpi sordi, cariche di profondità e silenzi improvvisi fanno metà della paura.

Come scegliere il film giusto su Netflix per le serate dal 20 al 26 luglio

Alla fine dipende dalla serata. “Poor Things” è la scelta per chi cerca un film d’autore, fuori rotta, con un’attrice al centro e un mondo visivo subito riconoscibile. “Spider-Man: Homecoming” va bene per una visione più familiare, o per chi vuole un cinecomic agile, ironico, con ritmo.

“The Girl on the Train” parla a chi ha voglia di un mistero psicologico, fatto di ricordi confusi e rapporti tossici. “U-571”, invece, punta tutto sulla pressione dello spazio chiuso e sulla tensione della guerra. Quattro film lontani tra loro, ed è proprio questo il punto: nella settimana dal 20 al 26 luglio, su Netflix si può passare da Lanthimos a Spider-Man, da un treno carico di ossessioni a un sommergibile in piena guerra. Basta scegliere in base all’umore, più che all’algoritmo.