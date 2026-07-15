Sono un tecnico specializzato e lo smartphone migliore non è l'iPhone e nemmeno il Samsung: questo dura in eterno

Non serve necessariamente comprare uno smartphone da oltre mille euro per avere delle prestazioni incredibili. La fascia attorno ai 500 euro è ormai piena di modelli molto ambiziosi, con funzioni che fino a poco tempo fa si vedevano quasi solo sui top di gamma. Ma nell’uso di tutti i giorni non tutto conta allo stesso modo.

La soglia dei 500 euro, nel mercato degli smartphone 2026, è diventata una linea di confine. Sotto ci si aspetta ancora un telefono “medio”, sopra si comincia a chiedere qualcosa di molto vicino ai modelli premium. Eppure, guardando le schede tecniche dei cinque dispositivi messi a confronto, il distacco dai telefoni più costosi si è assottigliato parecchio.

Non si parla più soltanto di avere un buon display o una fotocamera dignitosa: qui entrano in gioco certificazioni IP, batterie molto generose, ricariche rapide, scocche curate, funzioni di intelligenza artificiale e aggiornamenti software più lunghi. Il senso della prova è chiaro: se non si hanno esigenze particolari, questa è probabilmente la fascia in cui oggi conviene spendere. Per molti utenti, andare oltre potrebbe non servire davvero.

Design, display e maneggevolezza: dal Pixel compatto al Motorola sottilissimo

Sul fronte design, le differenze si notano soprattutto sul retro e quando si prendono in mano. Davanti, ormai, gli smartphone tendono tutti ad assomigliarsi. Il Realme 16 Pro Plus sceglie bordi arrotondati, scocca in plastica e un retro simile al silicone, con una buona presa e certificazione IP69K; il peso è di 198 grammi. Il Redmi Note 15 Pro Plus, anche lui IP69K, punta invece su linee più squadrate, finta pelle sul retro e 207 grammi sulla bilancia: dà un’idea più massiccia, meno adatta a chi cerca leggerezza.

Il più sorprendente, per costruzione, è il Motorola Edge 70: appena 159 grammi e circa 6 millimetri di spessore, con retro effetto tessuto e certificazione IP69. In tasca quasi sparisce. Il Nothing Phone 4a Pro resta il più riconoscibile, grazie alla scocca unibody in alluminio, ai LED posteriori Glyph personalizzabili e alla certificazione IP65. Il Google Pixel 10A, con IP68, telaio in alluminio e retro in vetro, è invece il più compatto: il display da 6,3 pollici lo rende comodo anche con una mano, anche se le cornici si vedono un po’ di più.

Quanto agli schermi, Realme, Redmi, Motorola e Nothing si muovono tra 6,78 e 6,81 pollici, mentre il Pixel resta più piccolo. La luminosità dichiarata premia il Pixel 10A, che arriva a 2000 nits, seguito dal Realme a 1800 nits e dal Nothing a 1600 nits. Realme e Nothing salgono fino a 144 Hz, ma nell’uso normale il salto rispetto ai 120 Hz si nota poco. Sotto il sole, secondo la prova, tutti restano leggibili.

Batteria, prestazioni e software: dove si vedono i veri compromessi

La partita dell’autonomia è quella in cui le differenze diventano più nette. Il Realme 16 Pro Plus monta una batteria da 7000 mAh con ricarica a 80W: nella prova arriva a sera con circa il 50% residuo e recupera metà carica in poco più di venti minuti. Molto vicino il Redmi Note 15 Pro Plus, con 6500 mAh e ricarica a 100W, capace di tornare al 50% in circa 18-20 minuti. Sono numeri importanti, soprattutto per chi usa molto hotspot, video e navigazione.

Il Motorola Edge 70 trova un buon equilibrio: in uno spessore ridottissimo mette una batteria da 4800 mAh, arriva a sera con circa il 30%, supporta la ricarica a 68W e anche quella wireless a 15W. Il Nothing Phone 4a Pro, con 5080 mAh e ricarica a 50W, chiude la giornata attorno al 35%. Più in affanno il Pixel 10A, che con 5100 mAh si ferma intorno al 20%: il processore Tensor G4, secondo quanto emerso dalla prova, consuma più del previsto, nonostante il buon lavoro del software Google.

Sulle prestazioni, il riferimento è lo Snapdragon 7 Gen 4, presente su Realme, Motorola e Nothing; il Redmi usa una variante 7S, mentre il Pixel resta sul Tensor G4. Il limite più evidente riguarda il Redmi Note 15 Pro Plus, frenato dalle memorie UFS 2.2, più lente rispetto alle UFS 3.1 degli altri modelli: nei giochi pesanti e nell’esportazione dei video i tempi si allungano. Il Nothing Phone 4a Pro appare il più fluido nell’interfaccia, mentre Pixel e Redmi mostrano ogni tanto qualche esitazione. Dettagli, certo, ma nell’uso quotidiano si sentono.

Sul software il quadro è meno uniforme. Il Redmi Note 15 Pro Plus arriva con Android 15 e HyperOS 2.0, mentre altri dispositivi del marchio sono già più avanti: una scelta che lascia qualche dubbio, anche con la promessa di Android 16 e cinque anni di patch. Realme lavora bene sull’editing fotografico con IA, Motorola integra Moto AI con Perplexity e Copilot, Nothing propone l’Essential Space e un tasto fisico dedicato. Google, però, resta quello con l’integrazione più profonda: il dialer del Pixel può rispondere al posto dell’utente e trascrivere la conversazione in tempo reale.

Fotocamere, prezzi e verdetto: Realme, Redmi, Motorola, Nothing o Pixel?

Nel capitolo fotocamere, la differenza più evidente è lo zoom. Solo Realme 16 Pro Plus e Nothing Phone 4a Pro offrono un vero zoom ottico, con Realme capace di spingersi fino a 25x; il Pixel 10A, invece, si ferma a un ingrandimento digitale 8x. La grandangolare dà risultati abbastanza vicini, con un leggero vantaggio del Pixel, mentre sulle macro si fanno notare Pixel e Realme. Per i selfie, la prova premia il Realme, seguito dal Google. Alla fine, però, pesano molto anche i prezzi.

Il Motorola Edge 70, a 469 euro nella versione 12/512 GB, viene indicato come il più equilibrato: sottile, leggero, completo. Il Realme 16 Pro Plus, a 479 euro in versione 8/256 GB, convince soprattutto per batteria e zoom. Il Nothing Phone 4a Pro, sempre a 479 euro, si rivolge a chi cerca stile, fluidità e un’identità forte.

Il Redmi Note 15 Pro Plus, a 489 euro con 12/512 GB, paga invece software e memorie lente. Il Google Pixel 10A, proposto a 549 euro nella versione da 128 GB, esce dalla soglia dei 500 euro: ha senso soprattutto con sconti o permute. Altrimenti, meglio guardare anche ad altre alternative della stessa famiglia Pixel.