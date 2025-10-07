Festa delle Offerte Prime, risparmia sullo storage con UGREEN NASync DXP4800 Plus

Con la Festa delle Offerte Prime, puoi risparmiare alla grande sul tuo prossimo dispositivo di storage: UGREEN NASync DXP4800 Plus è la scelta ideale per gestire al meglio dati e backup, con una proposta commerciale semplicemente imbattibile. Oggi puoi assicurarti questa potente piattaforma a un prezzo promozionale di circa 516€, grazie a uno sconto che la rende molto più accessibile rispetto al listino originale di 699,99 USD. Una cifra che, considerando le prestazioni e le funzionalità incluse, rappresenta un’occasione rara nel segmento medio-alto del mercato. Il rapporto qualità-prezzo è uno dei veri punti di forza di questa offerta: nessun compromesso su velocità, affidabilità e sicurezza, con la libertà di scegliere i dischi più adatti alle tue esigenze, fino a raggiungere la capacità massima di 136TB. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: l’investimento in UGREEN NASync DXP4800 Plus è la mossa vincente per professionisti, creativi e piccole imprese che vogliono puntare su una soluzione moderna, potente e pronta a tutto.

Prestazioni da top di gamma e intelligenza artificiale al servizio dei tuoi dati

A bordo del UGREEN NASync DXP4800 Plus trovi un processore Intel Pentium Gold 8505 da 5 core e 6 thread, affiancato da 8GB di memoria DDR5 espandibile: il mix perfetto per garantire fluidità e reattività anche nelle operazioni più complesse. La connettività è semplicemente all’avanguardia, con una porta 10GbE e una 2,5GbE che ti permettono di trasferire grandi quantità di dati in tempi record. Non mancano due slot M.2 NVMe per cache o sistema operativo, oltre a uscite HDMI con supporto 4K, pensate per chi lavora con immagini e video ad alta risoluzione. Ma il vero asso nella manica è il comparto software: intelligenza artificiale per la gestione delle foto, riconoscimento di volti e oggetti, ricerca semantica e eliminazione automatica dei duplicati. Tutto pensato per semplificare la vita a fotografi, videomaker e chiunque gestisca grandi archivi digitali. E grazie al supporto per Docker e macchine virtuali, puoi trasformare il tuo NAS in una piattaforma di lavoro flessibile, perfetta per le esigenze delle PMI e dei professionisti più esigenti.

La soluzione definitiva per chi vuole il massimo da un cloud privato

Con UGREEN NASync DXP4800 Plus porti nella tua azienda o nel tuo studio un vero e proprio cloud privato dotato di crittografia avanzata e gestione granulare delle autorizzazioni, ideale per proteggere dati sensibili e condividere file in totale sicurezza. Il successo riscosso tra la stampa specializzata e la fiducia di oltre 13.000 sostenitori su Kickstarter, con 6,6 milioni di dollari raccolti, sono la conferma di un prodotto che ha già conquistato chi cerca prestazioni professionali a un prezzo competitivo. Scegli UGREEN NASync DXP4800 Plus e trasforma il modo in cui archivi, proteggi e gestisci i tuoi dati: il futuro della produttività e della sicurezza digitale è già qui, pronto per essere tuo.