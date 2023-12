Face ID sotto lo schermo non esisterà prima dell'iPhone 18

Le aspettative per un iPhone completamente a schermo con Face ID integrato sotto il display potrebbero dover attendere più a lungo del previsto. Secondo un recente rapporto di The Elec, una fonte affidabile nella catena di fornitura di Apple, la tecnologia di Face ID sotto lo schermo non sarà pronta prima del “tardo 2026”. Questo ritardo sposta significativamente la tempistica prevista per l’introduzione di questa caratteristica, che era stata inizialmente prevista per modelli di iPhone più imminenti.

Face ID sotto lo schermo: ci vorranno ancora alcuni anni

Da anni circolano voci su un iPhone a tutto schermo, con previsioni che cambiano annualmente. In passato, si pensava che questa tecnologia sarebbe stata introdotta in modelli come iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 e più recentemente iPhone 16. Tuttavia, il nuovo rapporto di The Elec suggerisce che dovremo aspettare almeno fino all’iPhone 18, o forse anche l’iPhone 19, per vedere questa innovazione.

Il rapporto specifica che Apple sta esplorando una nuova tecnologia di schermo fornita da LG per realizzare il suo obiettivo di nascondere tutte le fotocamere sotto lo schermo. Si dice che Apple abbia anche esaminato una tecnologia simile offerta da Samsung, ma senza rimanerne particolarmente impressionata.

Questa nuova tempistica contrasta con le previsioni precedenti, inclusa quella dell’analista Ming-Chi Kuo, che aveva suggerito la possibilità di vedere Face ID sotto lo schermo già nell’iPhone 16 Pro nel 2024. Queste previsioni in costante evoluzione riflettono la natura mutevole e imprevedibile dello sviluppo tecnologico in Apple.

Mentre Apple sembra prendersi il suo tempo per perfezionare questa tecnologia, diversi produttori di dispositivi Android hanno già introdotto smartphone con schermi all-screen. Marchi come Samsung, Asus, OnePlus, Oppo e Xiaomi hanno già dispositivi con fotocamere sotto lo schermo.

Per gli appassionati di Apple e gli utenti iPhone, questo ritardo potrebbe significare un’attesa più lunga per sperimentare un dispositivo completamente a schermo senza compromessi visivi. Tuttavia, ciò suggerisce anche che Apple sta lavorando per garantire che la tecnologia sia all’altezza dei suoi standard elevati prima del lancio.

Sebbene il ritardo possa essere una delusione per alcuni, è anche un promemoria che l’innovazione richiede tempo, soprattutto quando si tratta di integrare tecnologie complesse in modo elegante e funzionale. Gli utenti iPhone possono aspettarsi che, quando Face ID sotto lo schermo arriverà finalmente, sarà una caratteristica ben sviluppata e all’avanguardia, in linea con la reputazione di Apple per la qualità e l’innovazione.