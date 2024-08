Evento Apple iPhone 16: come seguire il Keynote in live streaming

Apple ha ufficialmente confermato che il lancio del nuovo iPhone 16 avverrà il 9 settembre 2024. L’evento, intitolato “It’s Glowtime“, si terrà presso l’Apple Park a Cupertino, California, alle ore 10:00 AM PT (19:00 ora italiana). Durante questo evento molto atteso, Apple presenterà non solo la nuova gamma di iPhone 16, ma anche altri prodotti innovativi come il nuovo Apple Watch Series 10 e possibili aggiornamenti degli AirPods.

Gli iPhone 16 dovrebbero introdurre diverse novità, tra cui il chip A18, un design della fotocamera rinnovato per la registrazione video spaziale, e nuove colorazioni disponibili. Inoltre, le varianti Pro della nuova gamma dovrebbero offrire display più grandi e nuove funzionalità avanzate, come il supporto a una fotocamera con zoom 5x.

Molto probabilmente Apple annuncerà anche novità in ambito intelligenza artificiale. Apple Intelligence sembra pronto a rivoluzionare l’esperienza d’uso di iPhone, vedremo come e in che misura. Durante l’evento di fine estate, verranno sicuramente introdotte nuove funzionalità AI mai viste prima sui dispositivi del colosso americano.

Come seguire l’evento in live streaming

Apple offrirà diverse modalità per seguire l’evento in diretta. Gli utenti potranno guardare la presentazione attraverso il sito ufficiale di Apple, l’app Apple TV disponibile su vari dispositivi (iPhone, iPad, Mac, Apple TV), e anche sul canale YouTube ufficiale di Apple. Questa copertura garantisce che chiunque, da qualsiasi parte del mondo, possa partecipare virtualmente e scoprire le ultime innovazioni tecnologiche direttamente da Cupertino.

Inoltre, durante l’evento, Apple dovrebbe annunciare le date di rilascio per gli aggiornamenti software come iOS 18, watchOS 11, macOS Sequoia, e altre novità. Questo evento non sarà solo una vetrina per i nuovi hardware, ma anche un’occasione per scoprire come Apple continua ad evolvere il suo ecosistema di prodotti e servizi.

Assicurati di segnare la data e di sintonizzarti per scoprire tutte le novità che Apple ha in serbo per i suoi fan e per il mercato globale.