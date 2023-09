Evento Apple iPhone 15, come seguirlo in diretta streaming

L’attesa è quasi finita! L’evento di presentazione dell’iPhone 15 di Apple è alle porte e si terrà oggi alle 19:00 ora italiana. Durante l’evento verranno mostrati i nuovi iPhone 15, nelle 4 varianti disponibili e con tante novità sia in termini di design che di caratteristiche hardware.

Oltre ai nuovi iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max, saranno annunciati anche i nuovi Apple Watch Series 9 e il tanto atteso Watch Ultra di seconda genearazione. Entrambi i dispositivi non dovrebbero presentare grosse differenze rispetto ai modelli precedenti.

L’arrivo della porta USB-C sui nuovi iPhone sembra ormai certa e questo cambiamento rivoluzionario non può che ripercuotersi anche sugli altri dispositivi Apple. Durante l’evento da Cupertino, infatti, dovrebbe essere mostrata anche una nuova versione delle AirPods Pro 2, con porta USB-C in sostituzione della storica lightning Apple.

Anche il software sarà protagonista del keynote Apple del 12 settembre, con maggiori dettagli e il lancio ufficiale di iOS 17 in versione stabile. La nuova release del sistema operativo arrivera sui nuovi iPhone 15 e su molti dei modelli più recenti, portando tutte le ultime novità software e funzionalità esclusive tramite un semplice aggiornameto OTA.

Come seguire l’evento Apple in streaming

Se non vuoi perderti nemmeno un dettaglio, ecco come potrai seguire la presentazione in diretta streaming:

YouTube : Uno dei modi più semplici e immediati per assistere all’evento è attraverso YouTube. La piattaforma è facilmente accessibile da una vasta gamma di dispositivi, compresi televisori e console. Il live stream sarà disponibile a partire dal 5 giugno sul canale ufficiale di Apple.

: Uno dei modi più semplici e immediati per assistere all’evento è attraverso YouTube. La piattaforma è facilmente accessibile da una vasta gamma di dispositivi, compresi televisori e console. Il live stream sarà disponibile a partire dal 5 giugno sul canale ufficiale di Apple. Mac, iPhone o iPad : Se possiedi un dispositivo Apple come un Mac, iPhone o iPad, potrai seguire l’evento direttamente dal browser Safari. Se preferisci, puoi anche utilizzare altri browser come Chrome.

: Se possiedi un dispositivo Apple come un Mac, iPhone o iPad, potrai seguire l’evento direttamente dal browser Safari. Se preferisci, puoi anche utilizzare altri browser come Chrome. Apple TV App: Per chi ha a disposizione l’Apple TV, l’app TV di Apple sarà il tuo punto di riferimento. Il giorno dell’evento, o poco prima, sarà disponibile un link all’interno dell’app. Una volta aperta l’app TV, ti basterà navigare nella sezione “Watch Now” cliccare su “Play” per goderti lo spettacolo.

Preparati a scoprire tutte le innovazioni e le caratteristiche del nuovo iPhone 15. Buona visione!